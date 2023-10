Défense : le ministre des Armées flèche les dépenses du budget 2024

13 Dassault Rafale pour le Vaucluse

Avec une enveloppe en nette augmentation, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a mis de la pédagogie et de l’illustration locale dans sa présentation budgétaire 2024. Pour l’Armée de l’Air et de l’Espace, il a évoqué les 84 millions d’euros qui ont financé les infrastructures Rafale de la base aérienne 115 d’Orange qui accueillera le cinquième escadron Rafale l’an prochain. Les 13 Rafale livrés dans l’année rejoindront le Vaucluse. Chaque pilote de Rafale bénéficiera de 13 heures supplémentaires a-t-il précisé soit une augmentation de 10%. Les livraisons de munitions simples (hors missiles de croisière et nucléaires) vont augmenter de 40%.

Plus d'heures de vol pour les pilotes et plus de munitions

La base aérienne 123 recevra, quant à elle, deux Airbus A400M supplémentaires et chaque pilote pourra voler 21 heures de plus, soit, là aussi, une hausse de 10%. La BA 123 va aussi bénéficier d’une piste de terrain sommaire. Pour l’Armée de Terre, le 3e RHC d’Etain recevra deux Caïman, et le site va voir sortir de terre un bâtiment d’opérations et de MCO. Chaque pilote Caïman volera en moyenne cinq heures de plus par rapport à 2023. Au niveau global, l’enveloppe consacrée aux munitions s’envole de 200 millions d’euros (+15%), avec des livraisons de Mica, VL-MICA, obus de 155 mm (10.000), torpilles F-21 pour les sous-marins nucléaires.

Les ponctions de Rafale doivent rester l'exception

Sébastien Lecornu a aussi rassuré la députée des Landes Geneviève Darrieussecq qui l’interrogeait sur les ponctions de Rafale (24, pour la Grèce et la Croatie). « Les marchés croates et grecs nous ont aidé à démarrer l’aventure Rafale en Méditerranée, a-t-il observé. Les délais de livraisons étaient rapides, avec une volonté de passer par des marchés d’Etat à Etat, nous avons décidé un prélèvement sur les forces. Il n’y a pas de nouveaux prélèvements envisagés au moment où je vous parle -une telle procédure a été étudiée pour les Rafale Marine indiens, NDLR-, cela doit rester l’exception, pas le principe » a-t-il constaté en rappelant que "42 Rafale seront commandés d’ici la fin de l’année".