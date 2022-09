Défense : le compte à rebours de la LPM a commencé

Equipements : les cartes des priorités vont être rebattues

Le poids de l’inflation (en tout cas d’une partie) devrait être pris en compte, et les cartes de priorités vont être rebattues, avec peut-être des abandons capacitaires : ce sont les premières certitudes sur le travail mené depuis près de six mois par le CEMA, engagé au lendemain de l’invasion de l’Ukraine. Initialement, la nouvelle loi de programmation militaire n’aurait dû être écrite qu’en 2025, pour couvrir la période jusqu’en 2030.

Face à l’urgence de financer de nouvelles priorités, dans le corset étroit généré par les autres urgences budgétaires de l’Etat (sécurité, santé, éducation), une partie de l’existant doit être détricoté, avec des calendriers qui vont évoluer, des quantités aussi. Des abandons de programmes ne sont pas à exclure, des réductions de cibles non plus (potentiellement dans le terrestre, qui a déjà contribué à financer les derniers investissements spatiaux et cyber). Cet exercice aura été mené sans le moindre livre blanc, et en petit comité. C’est plus efficace et cela évite trop de fuites sur des réalités pénibles, comme dans les munitions par exemple. Mais cela énerve plusieurs : le député LR Jean-Louis Thiériot en fait partie, lui qui aurait préféré un exercice de type livre blanc. Le caractère expéditif risquant, selon lui, de couvrir des « renoncements capacitaires ». L’élu se dit donc plus attentif que jamais, particulièrement sur les formats (notamment de l’aviation de chasse) et les stocks de munitions.

Retrouver de la masse suffisante

« Agilité, adaptabilité, efficacité et massification doivent être au cœur de la future Loi de programmation militaire 2024-2030", estime pour sa part le député de la majorité Jean-Michel Jacques. En effet, dans ce contexte stratégique de contestation, nous devons poursuivre la consolidation de notre outil de défense entamée depuis 2017 et prendre en compte les récentes évolutions et les nouveaux champs de la conflictualité. Il nous faut conserver notre modèle d’armée complet et investir davantage dans la lutte contre les menaces hybrides, la guerre informationnelle et la préparation à la haute intensité. Réussir ce pari implique de trouver le juste équilibre entre la nécessité de continuer à soutenir l’innovation (drones, armes à énergie dirigée, canons électromagnétiques, etc.) et le besoin de retrouver rapidement la masse suffisante en cas de conflit de moyenne/haute intensité (stock de munitions, blindés, etc.) ».

Conseil de défense pour le 28 septembre

Le groupe de travail consacré à la loi de programmation militaire termine son travail de cadrage cette semaine et le secrétariat général de la défense et la sécurité nationale (SGDSN) n’aura donc que deux grosses semaines pour préparer le conseil de défense sur la LPM attendu en fin de mois, le 28 septembre.

Les choix qui seront définitivement retenus par le chef des armées, sur la base d’un travail de près de six mois du CEMA et de ses équipes seront alors traduits en projet de loi qui sera présenté à l’assemblée nationale puis au sénat pour discussion. A l’assemblée, la majorité est toute relative, et les discussions pourraient y être serrées. Déjà, deux députés NUPES, Aurélien Saintoul et Bastien Lachaud ont critiqué les quelques éléments évoqués par le ministre des armées, lorsqu’il est sorti de la réunion sur le passage à l’économie de guerre. Ils s’étonnent entre autres qu’il n’a pas évoqué les coopérations européennes, ni « de nouvelles stratégies pour massifier nos forces, comme la régénération de matériel ancien ».

Discussion complexe au Sénat

Au Sénat, la discussion risque d’être également complexe, la haute assemblée ayant déjà et à plusieurs reprises imposé leurs choix au gouvernement, notamment sur les drones Reaper (injectés grâce au tandem Gautier / Reiner) et l’actuel président de la commission, le LR Christian Cambon comme le veilleur du P146, Cédric Perrin, un autre LR ont régulièrement attaqué les choix gouvernementaux. Sans pour autant modeler vraiment les budgets, notamment dans le domaine très sensible des munitions. Et ces cinq dernières années, les choix gouvernementaux avaient tous été validés lors des votes.