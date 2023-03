Défense : la Marine et le casse-tête de la flotte intermédiaire d'hélicoptères

Difficultés dans la fourniture des 12 Dauphin FI prévus au contrat de location

Conçu pour permettre la soudure jusqu’à la livraison des Guépard (la Marine doit en recevoir 49 à compter de 2028), le programme de flotte intérimaire n’est pas un long fleuve tranquille. La Marine constate des difficultés dans la fourniture des 12 Dauphin FI prévus au contrat de location de dix ans avec Héli-Union, mais s’attend aussi à un décalage dans la livraison du standard définitif, dit standard 100, comprenant la capacité de jumelles de vision nocturne et de boule optronique Euroflir 410. Les tous derniers appareils à ce standard devaient être livrés en 2024, en fait, c’est la quasi-totalité de la flotte qui serait fournie cette année-là, soit un nouveau décalage estimé à une année.

Des missions ne peuvent pas être réalisées comme prévu, comme le Narcops à la Martinique

Seulement sept appareils au standard 99 (qui n’est pas suffisant pour couvrir tout le spectre opérationnel) ont été livrés. Trois sont déployés en permanence outremer par les 34F et 35F (Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie) où ils ont remplacé des Alouette III, sur des frégates de surveillance (FS). Mais le rythme plus réduit des livraisons a impacté le rapatriement des deux Panther de la 36F qui perdurent en Martinique et à La Réunion sur FS, impactant d’autant l’armement des frégates toulonnaises et les plans de mutation des personnels. Le décalage serait estimé à un an. Faute de Dauphin FI en nombre suffisant, des personnels navigants ont dû aussi être arrêtés de vol. Et des missions ne peuvent pas être réalisées comme prévu, comme le Narcops (lutte contre le narcotrafic) à la Martinique.

Le premier H160 doit commencer ses essais d’aéro-cordage et de tir embarqué avec les commandos Marine

Le contrat avait été notifié le 30 décembre 2019 et prévoyait la livraison des trois premiers un an plus tard mais un seul l’avait été effectivement, dans une configuration partielle, suivi d’un deuxième en février 2021. L’autre partie de la flotte intérimaire, six H160 eux aussi loués pour dix ans, semble s’avérer moins complexe, le premier devant commencer ses essais d’aéro-cordage et de tir embarqué avec les commandos marine. La première prise d’alerte est visée pour le 1er juillet, date à laquelle deux autres appareils doivent avoir été livrés. Mais, la Marine n’exclut pas des décalages pour les livraisons des trois suivants, qui encore mi-février, étaient attendus en 2023.