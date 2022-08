Défense : la LPM de l'avion de combat Rafale

Retrouver une meilleure masse de chasseurs

Un peu oubliée de la loi de programmation 2019-2025, l’Armée de l’Air et de l’Espace devait, dans le plan initial, mener sa modernisation capacitaire sur la suivante. Face à la surprise stratégique de l’Ukraine, le chef des armées et président de la République a rebattu les cartes, et annoncé le 13 juillet une loi de programmation militaire pour l’automne, qui couvrira la période 2024-2030. Elle sera présentée en début d’année prochaine. Le CEMA y travaille, dans les faits, depuis le printemps en plus des correctifs de court terme qu’on lira dans le budget 2023, présenté dans quelques semaines. L’effort devra y être marqué sur la troisième dimension, pour retrouver au plus vite une meilleure masse de chasseurs, la préoccupation n°1 du chef d’état-major de l’Armée de l’Air et de l'Espace.

Pas de Rafale depuis 2018

Avec 24 Rafale de moins (cédés à la Grèce et à la Croatie), plus de Mirage 2000C (10 rayés des listes cet été) et d’ici 2028, plus de Mirage 2000-5, la chasse n’a jamais été aussi fragile. Et d’autant plus, alors que les Mirage 2000D subissent aussi une rénovation à mi-vie minimaliste, à 13 ans de leur retrait de service et plus de 2/3 de leur vie, ce qui en retire un certain nombre de la première ligne pour plusieurs mois… Une situation qui pourrait appeler à un allègement de Barkhane (6 Mirage 2000D actuellement) qui n’est pas non plus l’endroit où on se prépare le mieux à la haute intensité.

« L’Armée de l’Air et de l'Espace n’a pas reçu de Rafale depuis 2018 », martèle le général Stéphane Mille, une encoche décidée sous Jean-Yves Le Drian pour laisser des euros aux deux autres armées, et engager notamment le programme Scorpion de l’armée de terre et les frégates de défense et d’intervention de la marine (lancement signé quelques semaines avant l’élection présidentielle). Cette fois, face aux menaces durables, c’est l’aviation qu’il va falloir consolider, et en peu de temps (il faudra toujours trois ans pour construire un Rafale), sans doute au détriment des deux autres composantes.

La Marine a aussi des besoins en Rafale

Aux 12 Rafale compensant ceux vendus d’occasion aux Grecs (commandés), il faudra en effet ajouter les 12 des Croates, et une marge de renforcement, encore non chiffrée. La Marine a elle aussi besoin d’une demi-douzaine de Rafale Marine supplémentaires, mais pour renforcer l’attrition qu’elle a connu. Et peut-être, aussi, pour envisager une cession de quelques appareils à l’Inde, où l’appareil a des atouts certains (taille, polyvalence sans comparaison, et stock de pièces commun avec l’armée de l’air). Ce sujet central du Rafale n’est qu’un des dossiers à traiter dans la troisième dimension : il faudra aussi lancer la succession des Casa et C130H (à bout de souffle), et terminer le remplacement des Puma, renforcer la défense sol-air (un sujet redécouvert en février).

SCAF, ATL2, drones : glissement dans les calendriers

Avec, au-delà, d’autres gros sujets à traiter : le SCAF, la succession des ATL2, et la dronerie future. Trois sujets dont les calendriers ont glissé, uniquement du fait d’un choix de coopération avec l’Allemagne. Avec un autre appareil construit en coopération européenne à la peine (le Caïman, à la disponibilité très basse), une approche plus pragmatique pourrait aussi sortir : le président de la République n’a pas caché qu’il attendait plus de résultats de la part des industriels.