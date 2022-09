Défense : la France veut rendre le Rafale visible en Indo-Pacifique

Déploiement d'avions de combat Rafale tous les deux mois en Indo-Pacifique

Un des éléments les plus visibles de cette intensification de la présence française en Indo-Pacifique concernera les déploiements de Rafale dans la région : de un à deux par an actuellement, ils passeront à « un tous les deux mois », a annoncé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ces raids constituent d’excellents moyens d’entraîner les navigants de l’Armée de l’Air et de l'Espace à la haute intensité, et au renforcement sans (quasiment) de préavis des deux bases françaises dans la région, à Nouméa et à Tahiti. Ce qui passe aussi par la capacité à mener des opérations bien plus soutenues et guerrières, avec tout ce que cela impose : ravitaillement en carburant et en munitions.

Etapes travaillées en Inde, Indonésie, Singapour et Australie

Le précédent chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air et de l'Espace avait annoncé la capacité à envoyer en 48 heures 20 chasseurs Dassault Rafale avec moitié moins de tankers, en Polynésie, en 2023. Faute de Rafale en nombre (après les ponctions exports), cet objectif pourrait bien être décalé, d’au moins deux ans. Par contre, les étapes sont incontournables : même ravitaillé en vol, un Rafale doit se poser au bout d’une douzaine d’heures. D’où les étapes travaillées par l’Armée de l’Air et de l'Espace dans la mission Pégase 2022, en Inde (à Sulur), en Australie (le hub de Darwin servira aussi aux escales valorisées suivant l’exercice Pitch Black), en Indonésie et à Singapour (un accord logistique vient d’être conclu pour l’usage de la base de Paya Lebar), en Indonésie et aux Emirats Arabes Unis.

Changer de braquet

Autant de terrains qui permettront aussi de répartir les volumes puisque le fameux package de 20 Rafale et 10 Airbus Phénix (et sans doute quelques A400M) ne pourra pas s’installer d’un seul coup sur un terrain-étape unique. L’objectif est aussi de changer de braquet : jusqu’à maintenant, les exercices travaillaient surtout la dimension HADR (humanitaire), d’ailleurs déclenchée régulièrement pour des opérations réelles. La haute intensité qui pourrait arriver plus vite que prévu dans le Pacifique impose une bien meilleure connaissance mutuelle sur des scénarios éventuellement très durs (celui de Pitch Black actuellement) et dans une dimension interarmées.

Permanence navale aussi

Elle passera aussi par d’autres capacités : nouveau rapporteur du budget 2022 pour la marine, le député Renaissance Yannick Chenevard suggère d’implanter dans la zone en permanence un sous-marin nucléaire d’attaque (et non plus seulement des passagers intermittents), une frégate multimissions (moins symbolique que la frégate de surveillance envoyée en mer de Chine, et surtout capable de tirer le missile de croisière naval, tout en offrant des capacités anti-sous-marines très relevées) et des drones de surveillance, venant compléter les actuels Gardian (à remplacer d’ici 2025 par les Falcon 50M, dont l’optronique est actuellement remplacée par l’Euroflir 410 de Safran. C'est aussi et surtout par de tels moyens navals (également rares) que la position de la France à vouloir peser dans la région sera crédible.