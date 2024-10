Défense : la France mobilise du lourd pour le Ramstein Flag 2024

8 avions de combat Rafale déployés en Grèce

Jusqu'au 11 octobre, l'Armée de l'Air et de l'Espace mobilise du lourd au profit de l'OTAN : 8 Rafale (soit 8% de la flotte) des 4e et 30e escadres de chasse, un des quatre AWACS de la 36e escadre de détection et de contrôle aérien (EDCA) et un des 12 ravitailleurs Phénix de la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique (EARTS). AWACS et Phénix quittent quotidiennement leurs bases françaises (Avord et Istres), tandis que les chasseurs, eux, sont déployés en Grèce. Au sol, la France déploie aussi une unité de guerre électronique (EPIGE) et d'opérations cyber (SIOC).

Réaffirmer sa résolution face à la Russie

Pour l'OTAN, c'est une nouvelle façon de réaffirmer sa résolution face au compétiteur russe, avec un exercice de type Flag (inspiré de la norme de haut niveau de l'US Air Force qui a créé le genre avec son célèbre Red Flag) qui travaille la supériorité aérienne à 12 forces aériennes. C'est plutôt rare, et vu le contexte guerrier sur le flanc est, l'OTAN cherche à développer encore l'interopérabilité des chasseurs et des avions de soutien, soit 130 appareils en tout au-dessus et au large de la Grèce. Chaque jour, les avions de l'OTAN doivent maintenir la supériorité aérienne face à des ennemis simulés par d'autres chasseurs.

Des ravitailleurs Phénix essentiels à la manoeuvre

Les avions de ravitaillement ou tankers sont essentiels à cette manœuvre, pour permettre aux chasseurs de tenir cette supériorité aérienne qui est toujours limitée dans le temps et dans l'espace. Ce 4 octobre, le Phénix n°46 de la 31e escadre a décollé d'Istres avec à bord 104 tonnes de F-44, très largement de quoi alimenter un patrouille américaine (deux F-35A) et à deux reprises, une roumaine (deux F-16AM). Au final, 15 tonnes ont été transférées, seulement, et l'avion n'a même pas eu à jouer le rôle de station-service balai qui lui était attribuée, jusqu'à ce que tous les chasseurs aient regagné leur base.

Une "clearance" valable à vie

Le Phénix est naturellement interopérable avec ces chasseurs qu'il ravitaille avec sa seule perche rigide. Le carburant débite à environ une tonne par minute. Le Phénix est un des trois tankers de l'OTAN engagés ce jour, avec un KC-767 italien et un CC-150 Polaris canadien. Les ravitaillements sont facilités par des procédures standardisées au niveau de l'OTAN, mais chaque tanker doit avoir préalablement négocié des « clearances » (autorisations) avec chaque type d'appareil de force aérienne. Une fois acquise, cette clearance est ensuite valable à vie.

De loin en loin, depuis des années, les Phénix français ont donc déjà emmagasiné une bonne partie des clearances nécessaires aux opérations en coalition. Les rendant d'autant plus incontournables qu'ils assurent aussi une volume de carburant conséquent, tout en offrant à la fois une capacité souple et rigide.