Défense : la DGA renouvelle son équipe dirigeante

Accélérer sur l'économie de guerre

"La transition vers un modèle d'économie de guerre, appelée de ses vœux par le Président de la République depuis 2022, s'est déjà traduite par de nombreux succès industriels et technologiques pour répondre au besoin de réarmement de nos armées. L'actualité souligne la pertinence de cet effort et l'urgence de l'accélérer. Le changement d'époque nous le commande. L'adaptation de la Direction général de l'armement (DGA) à cette réalité s'impose", indique le ministère des Armées. Une évidente allusion à la nouvelle donne créée par l'administration Trump.

Une nouvelle équipe dirigeante autour du DGA

La Direction générale de l'armement est donc dotée d'une nouvelle équipe sous l'autorité du délégué général pour l'armement, Emmanuel Chiva. Alexandre Lahousse, ingénieur général de l'armement, devient directeur général adjoint de la DGA. Il était, depuis 2022, en charge de la montée en puissance de notre industrie de défense. Il succède à l'ingénieur général de l'armement Thierry Carlier qui est nommé ambassadeur auprès du Royaume de Suède, un rôle éminemment stratégique au regard du contexte et des savoir-faire complémentaires entre les BITD suédoise et française.

Sont également nommés : François-Xavier Dufer, ingénieur général de l'armement, directeur de l'ingénierie et de l'expertise (DIE) ; Corinne Lonchampt, ingénieure générale de l'armement, directrice de la de la préparation de l'avenir et de la programmation (DPAP) et Benoît Laroche de Roussane, ingénieur général des mines, directeur de l'industrie de défense (DID).

Aboutissement d'une réflexion de plusieurs mois

Ce renouvellement de l'équipe est l'aboutissement de plusieurs mois d'une réflexion approfondie sur le fonctionnement de la DGA et la réaffirmation de son rôle central au service de notre souveraineté", indique le ministère des Armées et initiée à l'occasion du discours du ministre des armées, Sébastien Lecornu, à Vers-le-Petit, le 24 octobre 2024.