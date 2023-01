Défense : la DGA notifie à MBDA la commande de 200 missiles MMP

200 missiles moyenne portée MMP de plus pour MBDA

La Direction générale de l’armement (DGA) notifie la commande de 200 missiles moyenne portée MMP, dits « Akeron MP » à MBDA conformément à la LPM 2019-2025. Par ailleurs, au cours de l’année 2022, 200 missiles MMP avaient été réceptionnés par la DGA et livrés au service interarmées des munitions (SIMu). Pour rappel, le Luxembourg avait passé commande de 90 missiles MMP à l’été 2022, devenant ainsi un nouveau pays ajouté à la liste des pays européens travaillant avec MBDA.

Un missile en dotation dans les Armées depuis 2017

Le missile MMP est le fruit d’investissements en études amont de recherche et technologie faits par la Direction générale de l’armement avec MBDA, permettant le renouvellement de la capacité sol/sol. Produit dans le cadre d’un programme d’armement dont le marché a été notifié en 2013 par la DGA à MBDA, le missile MMP est en dotation au sein de l’armée de Terre et des forces spéciales des trois armées depuis 2017. Seul missile anti-char de dernière génération en service, il est utilisé en opérations dans les armées françaises depuis 2018. Il permet de neutraliser des combattants et des cibles blindées, de jour comme de nuit jusqu’à une distance d’au moins 4 km. Particulièrement précis, il peut traiter des cibles statiques ou mobiles très variées (véhicules, infrastructures, embarcations, etc.).

Essais de tir en collaboration avec un drone

Il est doté de la capacité « tire et oublie », permettant au tireur de quitter sa position immédiatement après le tir, et peut atteindre une cible en toute autonomie sans action du tireur pendant le vol. Il peut également être tiré depuis un espace clos, notamment dans le cas d’un combat en zone urbaine. Grâce à ses capacités de positionnement, d’orientation et de communications numériques, le MMP peut engager aussi bien des cibles visibles du tireur que celles se trouvant au-delà de sa vue directe. Dans ce dernier cas, le tireur choisit un type de trajectoire avant le tir puis, pendant le vol, désigne la cible et affine le point d’impact grâce au retour image couleur ou infrarouge de l’autodirecteur. Ainsi des essais de tir au-delà de la vue directe en collaboration avec un drone ont été couronnés de succès fin septembre dernier dans le cadre du projet européen Lynkeus.