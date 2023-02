Défense : l'Ukraine bientôt convertie au système sol-air Mamba

Soutien sol-air à l'Ukraine : des Mamba en plus des Crotale

Quand l’Armée de l’Air et de l’Espace avait dissout l’escadron de défense sol-air de la base de Luxeuil, ses matériels avaient été placé sous cocon, laissant seulement 8 systèmes en service (soit 16 sections de tir). C’est cette marge de deux systèmes qui permet à Paris de pouvoir proposer aussi rapidement un système sol-air Mamba à l’Ukraine, après avoir déjà fourni des Crotale (également issus des stocks de l’armée de l’Air et de l’Espace) nettement moins modernes.

8 missiles Aster 30 pour chaque lanceur

La configuration précise de ce système n’est pas précisément connue, notamment le nombre de lanceurs (à huit missiles Aster 30 chacun). La seule vraie certitude est qu’il comprendra un radar GM200, acquis la semaine dernière par l’Ukraine, dans le cadre du fond de soutien de 200 M€ abondé par la France. Ce dernier, également fourni dans des temps record, permettra de voir plus loin que le radar organique du Mamba, notamment en basse altitude : en Ukraine, le Mamba devra protéger contre les avions et hélicoptères, mais aussi les missiles de croisière et les drones russes.

L’Armée de l’Air et de l’Espace a procédé de la même façon pour la section de tir Mamba qu’elle déploie depuis l’an dernier en Roumanie, en mobilisant aussi un GM200. Pour les escadrons de défense sol-air (EDSA) de l’Armée de l’Air et de l’Espace, ce déploiement a fait figure de premier déploiement opérationnel, avec pour objectif de couvrir une large zone incluant le port et la ville de Constanta, et un camp français (désormais base arrière du bataillon Aigle, implanté à Cincu, plus au nord).

La formation des opérateurs ukrainiens a déjà commencé

La formation des opérateurs ukrainiens a déjà commencé, au sein de l’EDSA de la base aérienne 702 d’Avord (Cher), confirmant que la France et l’Italie, qui ont fait l’annonce formelle de la cession vendredi, avait anticipé depuis plusieurs mois une conclusion positive. Une rencontre entre les deux ministres de la défense français et italien, puis une ultime conversation ont conclu le dossier.

La contribution de chaque pays au package n’est pas détaillée par Rome et Paris. Une des données-clé est le nombre de missiles Aster 30, afin de pouvoir répondre à des attaques saturantes. Mais aussi, le cas échéant, la fourniture d’autres lanceurs, pour prendre en compte l’évolution du conflit sur place, et d’éventuelles pertes. Le Mamba devrait figurer dans les cibles prioritaires de la Russie une fois en service.

Cette cession d’un système aussi stratégique est la première hors du cercle des alliés traditionnels de Paris. Elle amènera vraisemblablement aux premiers tirs réels du Mamba, classé parmi les systèmes sol-air de référence. Le Crotale-NG, qui n’est pas forcément de la même classe, a atteint « 100% de ses objectifs » assurait récemment le ministre ukrainien de la défense, lors de sa venue à Paris.