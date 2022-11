Défense : l'exercice Orion ou les armées en mode haute intensité

Exercice Orion : des déploiements inédits

L’EMA et les armées ont livré ce matin les grandes masses de cet exercice en quatre phases, dont deux généreront des déploiements présentés comme inédits. Orion 2, en février, verra un débarquement amphibie dans la région de Sète puis la saisie d’un port, ainsi qu’une opération aéroportée sur l’aéroport de Castres (un copié-collé de l’exercice Manticore qui s’est tenu en septembre au même endroit). Cette phase d’entrée en premier, alimentée par l’échelon national d’urgence (ENU) agrègerait environ 7 000 militaires, avec un effort important de la Marine, qui mobilisera un groupe amphibie avec deux porte-hélicoptères (avec des hélicoptères de l'armée de terre) et le groupe aéronaval formé autour du Charles de Gaulle, ainsi que des bâtiments de guerre des mines et des forces spéciales.

Chasseurs Rafale et Mirage 2000 mobilisés

L’Armée de l’Air et de l'Espace mobilisera ses chasseurs Rafale et Mirage 2000, des aéronefs de renseignement (Vador, Reaper) et de transport (C130 et A400M) pour assurer la supériorité aérienne, les frappes dans la profondeur, l’appui-feu et le transport de la 11e brigade parachutiste. L’Armée de l’Air et de l'Espace prévoit d’ores et déjà un gros travail de coordination avec la DGAC pour pouvoir faire circuler les flux aériens d’Orion dans les zones de Lyon, Nice, Montpellier et Perpignan. Orion 4, en avril-mai, se jouera dans l’Est de la France sur un front de 50 km de large sur 200 km de profondeur entre Chaumont et Sissonne. Pour l’Armée de Terre, il s’agit à la fois de montrer les atouts de la gamme Scorpion (Griffon, Jaguar) tout en testant la capacité à soutenir un déploiement massif et à mobiliser l'infovalorisation.

Jusqu'à 12 000 militaires français lors de la phase 4

Jusqu’à 12 000 militaires français seront engagés dans cette phase, auxquels s’agrègeront leurs homologues britanniques, belges, espagnols, allemands (sans doute pour des unités constituées d’environ 400 à 500 militaires) et l’US Army injectera rien de moins qu’une division totalement simulée. C’est aussi la marque d’Orion que de recourir massivement à la simulation pour augmenter la masse engagée, particulièrement pour les postes de commandement. Le centre d’entraînement au combat collaboratif du centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) aura dans ce domaine un rôle important à jouer.

L'influence promue sixième fonction stratégique

Le scénario d’Orion intègrera aussi l’influence, récemment promue sixième fonction stratégique. Un niveau supérieur de réalisme est annoncé : la marine explique ainsi que comme lors de ses exercices Polaris, les navires (fictivement) touchés seront sortis du scénario, et qu’il ne faudra compter que sur les munitions en stock, afin de stimuler l’imagination des pachas des navires. « Etre inerte, c’est être vaincu », rappelait ce matin le porte-parole de la marine, évoquant une des devises de l’amiral Pierre Vandier.