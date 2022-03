Défense : l'Armée de l'Air et de l'Espace optimise son organisation

"Rester au rendez-vous des opérations"

Le fil rouge, en forme d’impératif, est « de rester au rendez-vous des opérations » comme le précise une brochure explicative en bleu ciel, qui livre aussi le nom de cette évolution, Altaïr. Objectif : « gagner en performance et réinvestir la dimension territoriale pour continuer à gagner en opérations ». Ces notions sont clairement la marque du nouveau chef d’état-major, le général Stéphane Mille, avec une culture plus ancrée dans l’opérationnel que l’organique. Pour autant, c’est bien l’opérationnel qui fait la marque de fabrique de l’Armée de l'Air et de l'Espace depuis plus de 60 ans dans les domaines de la dissuasion, de la police du ciel et des opérations extérieures, les trois principaux domaines d’emploi de l’AAE.

Le CFA va éclater ses actuelles brigades

Sans vraie surprise, le principal secteur d’évolution est à trouver au commandement des forces aériennes (CFA) basé jusqu’à présent à Mérignac (Gironde) mais dont le général passait aussi beaucoup de temps à Paris. Le CFA actuel disparaît au profit d’un… CFA NG. D’ici 2023, ce CFA NG va éclater ses actuelles brigades sur le territoire national. La brigade aérienne d’aviation de chasse sera installée à Nancy. La brigade aérienne d’appui-projection (BAAP) rejoint Orléans où siège déjà la 61e escadre de transport.

A l’été 2023, la brigade aérienne des forces spéciales air (BFSA) va poser son sac (avec un nouveau chef) à Orange, qui héberge déjà le commando parachutiste de l’air n°20 et le centre de préparation opérationnelle du combattant de l’armée de l’air (CPOCAA), ainsi qu’un escadron d’hélicoptères Fennec (le EH 5/67 Alpilles).

Mission de plus pour le CDAOA

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) sera désormais responsable de la préparation opérationnelle des unités, en plus de sa mission actuelle de planification et de conduite. Celle des unités nucléaires sera conduite par les forces aériennes stratégiques (CFAS). Le CFA restera responsable des « processus territoriaux ». Le CDAOA est ainsi désormais consacré comme l’acteur central des opérations, de la préparation à l’exécution, ce qui évitera la perte en ligne. L’implantation territoriale sera désormais, on l’a bien compris, plus efficace et visible.

Direction des systèmes d'information

L’Etat-major de l’Armée de l’Air et de l’Espace (EMAAE) invoque une « manœuvre RH très limitée » (125 mutations et un effectif bordelais inchangé à 90% en 2023) qui provoquera par contre des gains espérés assez rapidement. Ce même EMAAE va créer une direction des systèmes d’information et aura trois brigades directement rattachées : le muscle Air incarné par les BAAC (qui intègrera la défense sol-air), BAAP et BFSA. Le major général prend encore du poids en gérant en direct ce muscle. Ce nouveau modèle d’organisation va challenger celui des deux autres armées, voire celui de l’EMA. Dans les sources de réflexion des aviateurs, on doit trouver manifestement le benchmark dans le privé : le "comex" de l’Armé de l’Air et de l'Espace est allé chez Michelin à Clermont-Ferrand, mais a aussi recherché les bonnes pratiques via ses réservistes citoyens du réseau Ader.