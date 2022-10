Défense : l'ARLAD 40mm de lutte antidrones est prêt

Lutte antidrones désormais classée "urgences opérations"

Signe que le sujet est pris à bras le corps, l’adaptation réactive à la lutte antidrones est désormais classée « urgences opérations » (UO), pour prendre la suite d’une première série de six premiers véhicules blindés VAB ARLAD modifiés sur la base de l’architecture définie par la STAT. L’UO concerne désormais 12 véhicules (dont la modernisation des 6 VAB ARLAD historiques) dotés d’un lance-grenades Heckler & Koch de 40 mm, avec des adaptations pour rendre le concept de base plus efficace encore. Le premier standard, dont deux véhicules ont été déployés au Mali, ne comportait qu’une mitrailleuse de 12,7 mm qui n’a pas été jugée suffisante pour garantir la destruction des drones.

12 kits livrés par Arquus pour la fin 2022

12 kits auront été livrés pour la fin 2022 par Arquus. Aucune date n’est par contre disponible pour l’arrivée des grenades airburst de 40 mm, et du programmateur des fusées, essentiel pour indiquer aux munitions à quelle distance exploser. Des grenades Nammo et Diehl ont été évaluées, mais c’est finalement le modèle 40x53 ABM de Rheinmetall qui a été retenu. Campagne de tir après campagne de tir (il y en a une en cette troisième semaine d’octobre à Mourmelon, aussi pour former les équipages du 68e RAA), les limites de la portée sont repoussées (600 mètres actuellement).

Capacité à intercepter un drone volant à 60 km/h

Les premiers essais en début d’année avaient démontré la capacité à intercepter un drone volant à 60 km/h à 466 mètres de distance. Un quadricoptère volant à 20 km/h avait été neutralisé à 547 m. Le radar de FLIR Systems, issu du moyen interarmées de lutte antidrone (MILAD) est donné pour détecter un minidrone jusqu’à 2500 m, un microdrone juqu’à 1500 mètres. En trente secondes, il peut être à pied d’œuvre à la bonne hauteur, au sommet d’un mat télescopique.

Déploiement au Mali

Les différents standards de l’ARLAD ont mis à profit les capacités de conception de l’atelier de soutien aux expérimentations de la STAT, à Satory, avec la conception d’interfaces et de petites pièces, la gestion électrique, des coffres. L’un d’eux a même bien résisté aux mauvais traitements au Mali. Aucun tir n’avait eu lieu lors de ce déploiement, les deux véhicules étaient systématiquement mis en œuvre lors des convois potentiellement exposés à la menace. Par contre, le radar étant aussi apte aux détections sol-sol, il a été utilisé pour détecter des présences suspectes aux abords des bivouacs. Un ARLAD a aussi continué à être utilisé depuis son porte-char, après avoir cassé ses ponts.