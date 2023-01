Défense : Indra achève la modernisation des radars de trafic aérien de l'armée de l'air brésilienne

Modernisation de deux radars transportables secondaires IRS 20-MP/S pour la Force Aérienne brésilienne

Indra a achevé le projet de modernisation de deux radars transportables secondaires IRS 20-MP/S pour la Force Aérienne brésilienne (FAB), également fournis par la société espagnole, qui aident à contrôler les mouvements dans l'espace aérien du pays et ont la capacité de remplacer les radars de surveillance aérienne en cas de longues interruptions de leur fonctionnement et donc de maintenir la disponibilité globale du service de surveillance du trafic aérien général. Les radars sont sous la responsabilité de l'unité de matériel électronique de la FAB de Rio de Janeiro (PAME-RJ), sous la coordination de la subdivision de radiogoniométrie (RAD) de la division technique. L'achèvement du projet a eu lieu au moyen d'essais de réception sur site (SAT) du processus de modernisation - électronique, électrique et mécanique/structurel - des deux unités de radar secondaire transportable. L'un des ensembles d'équipements est installé à Petrolina, dans l'État de Pernambouc, et l'autre le sera à Bom Jesus da Lapa, à Bahia.

Installation d'un système de réception et de traitement des signaux ADS-B

La modernisation vise à doter les systèmes radar des fonctionnalités numériques les plus avancées, qui augmentent la précision et la qualité des données recueillies et étendent leur couverture. Pour ce faire, un système de réception et de traitement des signaux ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) a été implémenté, qui détectera les aéronefs concomitamment avec le système radar, améliorant ainsi la qualité des signaux reçus et augmentant la probabilité de détection des aéronefs, outre les avantages d'une réduction des coûts de maintenance. Fabriqués par Indra et livrés à la Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo [Commission pour la mise en œuvre du système de contrôle de l'espace aérien] (CISCEA) en 2011, les radars transportables IRS-20MP/S ont une portée de 256 NM (environ 500 km) et sont capables de fonctionner en mode S, la norme de précision la plus élevée pour l'identification des aéronefs, et peuvent fonctionner dans les phases d'approche des aéronefs ou pendant le vol en route.

Indra a modernisé les systèmes de 25 pays d'Amérique latine

Récemment, des membres de la CISCEA et de PAME-RJ ont conclu la formation théorique et pratique avancée sur l'optimisation, la configuration et l'extraction et le suivi des parcelles des radars IRS 20-MP/S dans les installations d'Indra en Espagne. Indra est un leader mondial de la gestion du trafic aérien et a modernisé ces dernières années les systèmes de 25 pays d'Amérique latine. Aujourd'hui, deux centres de contrôle sur trois sur le continent utilisent les systèmes de l'entreprise pour gérer l'espace aérien d'une manière beaucoup plus efficace, sûre et respectueuse de l'environnement.