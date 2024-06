Défense : Filet multicouches au-dessus des plages du débarquement pour le 80e anniversaire

Dispositif de sûreté aérienne complexe au-dessus de la Normandie

Après l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, et avant les Jeux Olympiques, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) va assurer un de ses dispositifs particuliers de sûreté aérienne (DPSA) les plus complexes en Normandie, du fait de son caractère multvisites (Omaha Beach le 6 juin, et Cherbourg le 7) et de la concentration d'autorités, dont Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Comme quasiment à chaque fois, le dispositif est multicouches, interarmées et interministériel.

AWACS et des radars mobiles ANGD3

La vision générale de l'espace aérien sera fournie par un AWACS et des radars mobiles ANGD3. Les intrus dans les zones interdites temporaires (ZIT) seront ensuite traités par le trio habituel d'effecteurs : deux hélicoptères Fennec pourvus de tireurs d'élite, en proximité immédiate des zones de commémoration les plus sensibles. Les intrus plus rapides seront pris en charge par deux PC-21 non armés, et des Rafale disposant de leur canon et de Mica. Les chasseurs seront positionnés sur la base aérienne la plus proche, Evreux, et pourront assurer des créneaux d'alerte en vol. La capacité de les ravitailler par un tanker de la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique d'Istres a également été prévue.

Système sol-air Mamba et lutte antidrones

L'Armée de l'Air et de l'Espace dégaine aussi un système sol-air Mamba avec son centre de management de la défense de la 3e dimension (CMD3D) associé. La lutte antidrone (LAD) sera également coordonnée par l'Armée de l'Air et de l'Espace, qui aligne son système BASSALT couvrant toutes les phases (détection, identification, neutralisation omnidirectionnelle). La gendarmerie déploiera également des capacités dans ce domaine, comme la marine, qui disposera de fusils brouilleurs.

Une quinzaine de navires aussi mobilisés

La seule Armée de l'Air et de l'Espace alignera 290 aviateurs sur le DPSA, et la Marine, environ 400 personnes, sur une quinzaine de navires de toutes tailles, allant du porte-hélicoptères amphibie Mistral (qui accueille cinq hélicoptères de l'ALAT) au simple semi-rigide, en passant par la frégate multimissions Normandie (dotée de missiles Aster 15 et 30 et d'un Caïman Marine) en charge du contrôle tactique. Des ATL-2 et Falcon 50 doivent aussi réaliser des vols. Enfin, le H160 basé à Cherbourg et le Dauphin SP du Touquet seront aussi intégrés au dispositif particulier de sûreté maritime.

En parallèle de ce volet sécuritaire, les moyens aériens participeront aussi à la phase mémorielle, avec des survols de la patrouille de France et des Red Arrows, ainsi que des Rafale de l'escadron de chasse 1/4 Gascogne. Des C-130 et F-35 américains évolueront également au-dessus de la Normandie, avec aussi une présence belge annoncée (A400M).