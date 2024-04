Défense : filet de sécurité autour de la Flamme Olympique

La Marine veille sur la Flamme Olympique jusqu'à l'arrivée à Marseille

La Flamme Olympique a embarqué samedi sur le voilier Belém à Athènes, et durant 12 jours, la Marine veillera sur elle, jusqu'à l'arrivée au Vieux Port de Marseille (le matin du 8 mai) puis son débarquement effectif, à 19h. Le symbole de cette arrivée et l'affluence attendue (150 000 personnes annoncées parmi lesquels des autorités gouvernementales) nécessitent une protection dédiée, à l'instar des DPSA qui seront dressés en août pour les épreuves olympiques en Ile-de-France et à Marseille, pour la fête nationale le 14 juillet, ou encore, les 6 juin et 15 août pour les commémorations des débarquement de Normandie et de Provence.

Aéronefs en vol et en alerte au sol

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) va mobiliser des aéronefs en vol : un chasseur, un avion-radar E-3F, un hélicoptère Fennec venu d'Orange, et des SR-22 (servant normalement à la formation initiale des élèves de l'Ecole de l'Air) basés à Salon-de-Provence. Une patrouille de Rafale de la 4e escadre, en charge de la permanence opérationnelle sur la base aérienne voisine d'Istres sera également en alerte au sol.

Incontournable dispositif anti-drones

C'est devenu un incontournable, un dispositif antidrones va aussi être mis en place avec des moyens des ministères des Armées et de l'Intérieur. Le dispositif coordonné et fourni en partie par l'Armée de l'Air et de l'Espace sera démultiplié pour les Jeux Olympiques en août, avec la mobilisation d'une dizaine de systèmes de lutte antidrones lourds des trois armées (MILAD et Parade) avec des systèmes plus légers de détection et de neutralisation. Des batteries sol-air VL Mica (qui vont remplacer progressivement les Crotale NG) à peine livrées seront engagés pour la première fois par l'Armée de l'Air et de l'Espace, et l'Armée de Terre va aussi fournir des postes de tir Mistral 3.