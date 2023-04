Défense : étalements et renoncements malgré les 413 Md€ de la LPM

14 Airbus A400M de plus qu'aujourd'hui en 2030

Après deux mois et demi de négociations entre le ministère des Armées et ses fournisseurs, un premier niveau de détails a été apporté par l’entourage du ministre Sébastien Lecornu sur la prochaine loi de programmation militaire (2024-2030). Mais tout n’est pas encore figé dans le marbre : sur l’avion de transport A400M Atlas, seul le cap inscrit dans le marbre de l'actuelle LPM est maintenu : 35 avions "au moins" auront été livrés en 2030, soit 14 de plus qu’aujourd’hui. Par contre, le minarm ne s’engage toujours pas au-delà, en reconnaissant que la commande d’origine (50 avions) sera atteinte ou pas en fonction du mix d’avions nécessaires pour armer le segment médian, le remplacement des C-130H et Casa 235. Tout au plus reconnaît-il des discussions avec l’Espagne, prête à réduire fortement sa commande d’Atlas : la France pourrait récupérer quelques-uns des appareils prévus pour Madrid et éventuellement accélérer aussi bien le cadencement des livraisons que le volume en service in fine.

35 Dassault Rafale livrés sur 2024-2030

Le contrat pour 42 Rafale sera passé « cet été » soit un léger glissement (il était annoncé à l’origine au premier trimestre) mais seulement 35 appareils seront livrés dans la LPM, et sept autres jusqu’en 2032. Le « tout-Rafale » évoqué par le chef des armées à Mont-de-Marsan devra encore attendre un petit peu : seulement 137 appareils auront été livrés en 2030. Mais le minarm assure que les Mirage 2000D rénovés « décroîtront très rapidement » après cette date, pour un retrait de service (comme prévu) en 2035.

Annulation du 3e satellite Syracuse IV

Une des rares annulations connues pour l’instant, le troisième satellite du programme de communications spatiales Syracuse IV disparaît des dépenses, remplacé par une constellation, avec un recours annoncé au "New Space".

Possible achat de lance-roquettes multiple HIMARS

L’Armée de Terre voit ses livraisons de véhicules nouveaux (Griffon, Jaguar, Serval) étalées mais « sans diminution de cible », assure le minarm. L’Armée de Terre gagne par contre le renouvellement plus rapide de ses lance-roquettes-unitaires, « obsolescents » en 2027. A ce stade, le minarm évoque un possible achat de Himars américains, sans exclure une solution européenne voire même une « capacité souveraine ». L’Armée de Terre bénéficiera aussi d’armements air-sol sur ses drones SDT. A l'horizon 2030, l'Armée de Terre disposera de 1 200 systèmes de drones, soit environ 3 000 drones. Au même référentiel, l'Armée de l'Air et de l'Espace disposera toujours de ses 8 systèmes Aster (désormais passés au standard SAMPT-NG), mais aura perçu 9 systèmes VL Mica, tandis que l'Armée de Terre sera équipée avec 24 Serval Mistral.

Le nouveau porte-avions à l'heure dite

Le porte-avions de nouvelle génération entrera en service en 2037-2038, soit à l’heure dite. Par contre, la Marine verra la livraison de ses frégates de défense et d’intervention (FDI) étalées afin de pouvoir servir des prospects exports encore non révélés. La Marine n’aura donc que trois FDI en service fin 2030, date où elle aurait normalement dû avoir la série des cinq navires. Tous les choix ne sont pas encore dévoilés, notamment dans le domaine des drones navals. Le sort du système de drone aéromaritime, pour lequel Airbus Helicopters avait fait une proposition non sollicitée d’équiper en 2025 quatre frégates de premier rang, n'est pas tranché.

Des marches budgétaires ambitieuses

Les marches budgétaires de la prochaine LPM sont particulièrement ambitieuses, avec 3,1 Md€ en plus en 2024, 3 Md€ par an en 2025, 2026, 2027, puis 4,3 Md€ jusqu’en 2030, pour atteindre les 69 Md€. Dix milliards seront consacrés à l’innovation, sur les 413 milliards de ressources de la LPM. Le minarm s’autorise un recours à la revoyure, mais en annonçant y associer plus les parlementaires. Exemple, dès 2023 : une rallonge de 1,5 milliard va aussi être proposée par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pour prendre en compte des dépenses urgentes, notamment dans le domaine des munitions et de la lutte anti-drones.