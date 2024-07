Défense et armées : quelles sont les propositions des principaux partis pour les élections législatives

Le parti de Marine Le Pen insiste sur la volonté de préserver la souveraineté française sur ses capacités stratégiques, à savoir la doctrine entourant l’emploi de l’arme nucléaire. Cette précision du RN fait suite à des propos tenus par Emmanuel Macron. Ce dernier se disait alors « prêt à ouvrir le débat [autour] de la défense européenne et de la mise à disposition des capacités nucléaires pour les pays disposant déjà de l’arme nucléaire américaine sur leur sol ». Concernant l’industrie, le RN se dit favorable à une « préférence européenne », portant sur des achats d’armes et d’équipements au sein de l’Union européenne. Cette proposition se heurte cependant aux velléités actuelles affichées par des pays tels que la Pologne, la Grèce ou l’Italie, s’étant orienté ces dernières années vers les fabricants américains pour acheter de nouvelles plateformes telles que le F-35. Si la France possède effectivement une présence importante sur le marché européen de la défense, l’industrie américaine détient une forte prévalence dans le cadre de l’alliance otanienne. Challenges rapportait que depuis février 2022, près de 63 % des commandes d’armement et d’équipements militaires au sein de l’Union européenne avait été passées auprès des États-Unis.

La dissolution de l’Assemblée nationale invoquée le 9 juin dernier par le Président de la République Emmanuel Macron rebat les cartes de la vie politique française. Au lendemain du premier tour des législatives anticipées s’étant tenu le 30 juin, le parti présidentiel, majoritaire à l’Assemblée depuis 2017, se voit désormais dépassé par le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire. Un moment politique décisif de la Vème République, qui pourrait notamment impacter les moyens alloués à la défense, avec une influence sur le futur des armées. Que proposent exactement les programmes des principaux partis encore en lice pour le second tour de ces élections sur le volet de la défense ?

🗳️ #Législatives | Pierre Gentillet, candidat RN dans le Cher, a réuni plus de 43 % des suffrages au premier tour. Farouchement pro-Kremlin, obnubilé par l'immigration et grand habitué des plateaux de CNews, l'avocat s'est aussi illustré par ses propos complotistes. Un thread 🧶 pic.twitter.com/eyNUbohJsv

Autre volet majeur, sujet de discorde durant la campagne des élections européennes : la contre-offensive israélienne à Gaza, en cours depuis octobre 2023, provoquant de nombreuses contestations depuis plus de huit mois. Le programme du Nouveau Front Populaire prévoit de suspendre les accords de collaboration entre l’Union européenne et Israel. Cette décision est justifiée par les actions de l’armée israélienne autorisées par le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Ces mesures impliquent la mise en place d’un embargo sur la livraison d’armes à Israël. Pour le reste, le Nouveau Front Populaire ne parle pas ni de la LPM, ni du marché européen de la défense.

Je suis consterné de l'annonce de M. Macron. Envoyer des troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. C'est un dérapage incontrôlé. Tous les alliés du gouvernement ont affirmé leur désaccord. La France doit négocier la paix et non tomber dans la surenchère verbale. pic.twitter.com/LxMlNXY3PP

Pas d’ambiguïté pour le camp présidentiel : le maintien dans l’OTAN est affiché, avec la volonté de marquer la présence de la France au sein de l’alliance. Une posture opposée aux desseins du RN et de la France Insoumise, ayant régulièrement dénoncé une « hégémonie » américaine par le biais de l’Organisation. Parallèlement, les dépenses attribuées aux armées vont s’accroître, passant de 2 % du PIB en 2025 à 3 % d’ici 2030. Le budget de la défense aura donc doublé en moins d’une décennie. À titre comparatif, le programme France 2030 prévoit une hausse du PIB estimée dans une large fourchette entre 40 et 80 milliards d’euros.

Les Républicains :

Le programme de la défense du parti Les Républicains est en opposition supposée avec les velléités d’Ensemble.Sur les faits, une ligne claire se dégage : un renforcement du budget alloué aux armées en France et dans les pays de l’Union européenne. L’objectif est que chaque nation atteigne 3 % de son PIB, afin de « consolider l’OTAN ». L’emphase est portée sur un réarmement économique et militaire de l’Europe, passant par un soutien massif à la cause ukrainienne. À l’instar du RN, les LR veulent instaurer une préférence industrielle européenne à travers le Fonds européen de défense (FED), diligentée par l’Agence européenne de défense (AED), afin de gagner en indépendance vis-à-vis des États-Unis tout en maintenant une puissance stratégique face à la Russie ou la Chine.

En parallèle, le parti de droite souhaite établir un fonds européen destiné au financement des opérations extérieures. L’exemple utilisé dans le programme des LR est notamment les interventions françaises en Afrique, notamment au Sahel avec les opérations Serval et Barkhane, entre 2013 et 2014, puis 2013 à 2022. Les pays ne souhaitant pas engager leurs armées nationales fourniraient nécessairement un effort financier dirigé vers le soutien des opérations.

Une élection aux enjeux cruciaux

Le second tour des élections législatives, qui se tient le dimanche 7 juillet, est particulièrement capital dans le cadre d’un contexte géopolitique particulièrement instable et délicat. La politique diplomatique prônée par chaque parti diffère de la ligne tenue par les gouvernements formés par Emmanuel Macron depuis maintenant sept ans. Tandis que plusieurs officiels et chefs d’État-majors européens rappelaient au cours des derniers mois la haute probabilité d’émergence d’un conflit entre l’OTAN et la Russie, la modernisation des armées et les influx financiers injectés dans le secteur de la défense apparaissent comme l’une des priorités majeures de la prochaine décennie.