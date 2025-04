Défense : Eclipse continue à marquer des points sur la connectivité des aéronefs militaires français

Vers une capacité C3Istar pour les Airbus A400M du 3/61 Poitou

Pour pouvoir assurer ses missions au profit du commandement des opérations spéciales sur Airbus A400M, notamment dans la perspective d'une capacité C3Istar (incluant une boule optronique MX20 et une station d'analyse en vol), l'escadron de transport 3/61 Poitou devait disposer d'une connectivité particulière. C'est chose faite depuis quelques semaines, avec un kit ingénieux fourni par Eclipse, le spécialiste français des Satcom embarqués sur aéronefs. Les antennes nécessaires sont fixées sur les portes de deux issues de secours (qui doivent évidemment rester fonctionnelles), ce qui permet au Poitou de pouvoir les utiliser sur n'importe quel A400M, et pourrait au passage intéresser d'autres exploitants de l'appareil à l'étranger.

Une solution d'intégration ingénieuse

Une solution d'intégration ingénieuse rendue nécessaire par le fait que le Poitou ne possède pas d'A400M en propre, et utilise les appareils de la 61e escadre de transport d'Orléans. Elle évite aussi une coûteuse intégration et sans doute des délais importants. L'ensemble du projet a pris moins d'un an et demi et offre une capacité Inmarsat en bande L (soit un débit allant jusqu'à 10 Mbits par seconde, largement suffisant pour de la vidéo en temps réel), de l'UHF et de la liaison tactique sur Inmarsat. Actuellement, le Poitou a une capacité à armer deux A400M simultanément, un niveau appelé à encore progresser, il est donc vraisemblable que d'autres kits de connectivité devront être commandés à Eclipse.

Marché Astel : prochain appel d'offres d'ici la fin de l'année

Eclipse avait déjà aussi offert il y a plus d'un an une capacité Satcom aux Caracal de l'escadron d'hélicoptères, une brique décisive pour les opérations spéciales, comme conventionnelles. Eclipse a en référence plus d'une centaine d'aéronefs d'Etat, principalement au Minarm (Falcon gouvernementaux et de la Marine, Caracal, Beech 350, ATL-2, etc), mais aussi au ministère de l'Intérieur (les Dash de la Sécurité Civile). Depuis 15 ans, Eclipse fournit ces aéronefs grâce au marché Astel renouvelé par appel d'offres tous les 4 ou 5 ans. La dernière notification remontant au 1er juillet 2022, le prochain appel d'offres devrait intervenir d'ici la fin de l'année.