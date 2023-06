Défense : dispositif aérien français inédit dans le Pacifique

Projection indo-pacifique : montée en puissance

Promue priorité stratégique par le président de la République, l’Indo-Pacifique est depuis plusieurs années la destination de missions aériennes avec des escales valorisées, à l’aller comme au retour. L’édition 2023 de la projection Pégase relève encore la barre, avec un volume probable 10 Rafale, 5 Phénix (quasiment la moitié du parc, désormais à 11 appareils, qui seront portés à 13 d’ici la fin de l’année) et 4 Atlas (soit 19%, sur un total de 21). Même si les engagements opérationnels se sont nettement réduits au Sahel ou au Levant, l’effort est significatif, particulièrement pour les Phénix qui continuent aussi à contribuer aux projections stratégiques et à la dissuasion nucléaire (à titre de comparaison, la mission Pégase 2022 n’avait mobilisé que trois Rafale, deux Phénix et un A400M, soit plus de trois fois moins).

Sans pour autant réaliser la vision qu’avait eu le précédent CEMAA Philippe Lavigne de projeter 20 Rafale et une dizaine de tankers dans le Pacifique. Un objectif qu’il avait fixé pour… 2023, mais c’était avant les ponctions de Rafale pour l’export, et la guerre en Ukraine, qui a refondé un certain nombre d’astreintes opérationnelles françaises, concernant par exemple les Rafale et les Phénix. Même s’il reste évident qu’en cas d’opération de grande ampleur (Pégase n’est qu’un exercice, complexe, mais un exercice), on trouverait ces 30 appareils.

19 appareils projetés pendant un mois

Avec 19 appareils projetés pendant un mois, l’Armée de l’Air et de l’Espace met néanmoins la barre très haut avec le matériel qu’elle possède et les contrats qu’elle doit tenir. La composition de la mission a été vraisemblablement fixée en partie avec les tankers : il en faut un pour ravitailler deux chasseurs sur des projections longues de ce type, tout en transportant du personnel dans d’excellentes conditions et au besoin du fret (les Phénix ont une configuration mixte cargo avec 88 passagers).

L’avantage d’un tel paquet est qu’il peut rendre particulièrement crédible et rentable la participation de la France au large scale global exercice (LSGE), dont une phase se tient à Guam en juillet. Organisé sous l’égide d’INDOPACOM, le grand commandement américain du Pacifique, cet exercice multi-domaines et multi-champs veut entraîner les alliés de la zone dans une démonstration de puissance tout en répondant au besoin d’entraînement à la haute intensité et d’interopérabilité entre alliés. Comme le récent exercice Orion en France qui répondait aux mêmes impératifs, il se déroule en plusieurs étapes : il a commencé le 24 mai et se déroulera jusqu’au 19 août. L’Armée de l’Air et de l’Espace y contribuera pendant près de trois semaines.

Des escales dans les pays Rafale

A l’aller et au retour, l’Armée de l’Air et de l’Espace passera en mode Morane, des détachements de taille plus réduite, permettant ainsi un rayonnement maximal en un minimum de temps, ce qui est aussi formateur pour le personnel. Ces détachements Morane se sont multipliés ces derniers mois, notamment dans l’est et le grand nord de l’Europe, démontrant la capacité de l’Armée de l’Air et de l’Espace à déployer deux chasseurs avec une poignée de mécaniciens, souvent sans tanker, pour une durée de plusieurs jours.

La liste des escales de Pégase n’est pas encore consolidée à cette date, mais devrait comprendre la plupart des alliés de premier rang de la France dans la région dont la plupart ont déjà été visités lors des escales précédentes, comme les Emirats Arabes Unis, l’Inde, l'Indonésie (trois pays Rafale), Singapour... Ces escales sont souvent très bénéfiques pour développer encore les liens déjà tissés avec ces forces aériennes, tout en testant les capacités logistiques sur place, en vue de déploiements futurs. Ce qui avait déjà constitué un des points majeurs de Pégase 2022.