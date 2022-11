Défense : deux pods COMINT réceptionnés pour les Reaper de l’Armée de l’Air et de l’Espace

Parfaire l’offre multicapteurs du Reaper

Dans quelques jours, deux pods COMINT fabriqués par BAE Systems USA seront livrés à la France pour équiper les drones General Atomics Reaper Block 5 de l’Armée de l’Air et de l’Espace. Placé sous l’aile, le pod permet de parfaire l’offre multicapteurs du Reaper, déjà redoutablement efficace avec le radar SAR/MTI et la boule optronique MTS-B intégrés à la cellule. Il couvre une partie du besoin opérationnel, particulièrement dans les confits asymétriques comme la France en a connu au Sahel (besoin pour lequel il a été acquis) sans pouvoir forcément amener toutes les réponses nécessaires dans le cadre de la haute intensité, qui réclame aussi des capacités ELINT.

L’emploi opérationnel devrait commencer à la fin du premier trimestre 2023.

Le retrait anticipé des Gabriel de l’Armée de l’Air et de l’Espace a creusé le déficit capacitaire dans ce domaine. La qualification du pod par la DGA est attendue pour la fin du premier trimestre 2023, ce qui ouvrira la porte à son emploi opérationnel, au Sahel ou ailleurs. Deux autres équipements resteront quelques temps aux Etats-Unis pour calibration, afin d’optimiser le fonctionnement du pod. Quatre autres pods, vraisemblablement d’un standard légèrement différent mais aux fonctionnalités identiques, seront livrés à une date qui n’est pas encore connue.

Missile Hellfire et bombe GBU-49

Cette capacité fait partie d’un ensemble plus large, qui doit inclure aussi le missile antichar Hellfire et la bombe GBU-49. Le premier a été qualifié par la DGA et les livraisons de missiles Hellfire ont commencé en 2021 et se poursuivent. Pour la seconde, c’est le contraire : une première campagne de tir n’a pas été validée par la DGA, et une nouvelle séquence est prévue début 2023.