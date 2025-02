Défense de l'espace : cherche logiciel pour détecter les changements d'attitude des satellites

Anticiper la menace dans l'espace

Via un appel à manifestation d'intérêt émis par le Pôle innovation technique de défense de la DGA/Techniques Aérospatiales IDEA3, le Commandement de l'Espace cherche un logiciel capable de "détecter, alerter et caractériser les changements d'attitude sur un panel de satellites qu'ils soient en orbite LEO (Low Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit), ou GEO (geostationary Orbit), en utilisant des données (uniquement externes) provenant de capteurs EO, IR, RF, radar ou autre et sur une zone prédéfinie. Il s'agit de se doter d'un outil multi-orbites aidant à anticiper la menace dans l'espace.

Détecter, alerter et caractériser les changements d'attitude des satellites

Et pour anticiper cette menace, il faudra que le logiciel puisse réaliser "la détection des changements d'attitude de satellites" permettant, entre autres, "de surveiller des manœuvres suspectes et d'anticiper des changements de trajectoire inhabituels ou même de détecter l’évolution de la rotation des satellites dans le référentiel géocentrique". En clair : "déterminer la nature des changements d’attitude : rotation propre (spin), changement de paramètre orbitaux de satellites" ainsi que "suivre et alerter les changements d'attitude des satellites (orientation dans l’espace du satellite.

Le supercalculateur du Commandement de l'Espace

"Le système doit utiliser des données provenant des bases de données de surveillance spatiale existantes", précise la fiche de besoin. Avec une solide dose d'intelligence artificielle. Et ce logiciel fonctionnera sur le supercalculateur du Commandement de l'Espace (5760 cœurs CPU et 48 GPU A100).