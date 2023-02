Défense : de l'audace, encore de l'audace dans l'innovation

SPEEN : projet de suivi physiologique en vol des pilotes de Rafale Marine

Dans la catégorie Marine, c’est un projet de suivi physiologique en vol des pilotes de Rafale Marine qui a été distingué. Son existence avait été révélée en 2021 lors du Forum Innovation Défense, porte de Champerret à Paris. Associés à deux entreprises, Carré Technologie et Knopé, le capitaine de corvette Gautier (affecté à Landivisiau) et le lieutenant de vaisseau Christophe (du CEPA10S de Hyères) cherchent, avec SPEEN (surveillance physiologique embarquée de l’état des personnels navigants) à monitorer les constantes des pilotes (pression partielle d’oxygène, température, pouls, cadence respiratoire) pour mieux comprendre la réaction du corps humain à la charge de travail, et « anticiper la survenue d’évènements physiologiques susceptibles d’affecter la performance et la sécurité des pilotes ».

Les capteurs sont répartis dans un tee-shirt et une cagoule, qui ont testés aussi bien en centrifugeuse qu’en vol. SPEEN doit encore poursuivre son développement pour bâtir une base de données d’un groupe test de pilotes, et développer l’interface homme-machine qui détectera en vol les anomalies et avertira le pilote. Parfaitement taillée pour un monoplace, l’application pourrait aussi servir aux pilotes de Rafale Air (biplaces compris), particulièrement dans la perspective des vols longs permis par le chasseur français. Elle a moins d’intérêt sur les aéronefs où les équipages sont en côte à côte et peuvent mieux détecter des signes avant-coureurs.

CAVOC : un microdrone pour calibrer les aides visuelles à l'approche

Si SPEEN apporte une nouvelle capacité, le prix remis dans l’armée de l’air à l’adjudant-chef Hugo, du centre de calibration de la défense célèbre le faire autrement, et à bien moindre coût. La calibration des aides visuelles d’aides à l’approche mobilisait jusqu’à maintenant des vols d’aéronefs, et CAVOC les remplace par un microdrone du commerce fonctionnant avec un logiciel dotés d’algorithmes d’analyse colorimétrique.

CAP N5 : offrir les mêmes capacités de commandement et de communication aux commandants d'unité d'infanterie

Dans la catégorie DGA, c’est une énième invention d’un civil de la DGA, Pierre-Henri, associé au chef de bataillon Nicolas de la STAT qui a été primée : CAP N5 (calculateur à pied niveau 5) permet d’offrir aux commandants d’unité d’infanterie les mêmes capacités de commandement et de communication quand ils débarquent de leur véhicule connecté sur le Scorpion. CAP N5 comprend une tablette et une source d’auxiliaire intégrée sur le gilet de combat afin de ne pas limiter l’autonomie. Potentiellement, n’importe quel militaire pourrait aussi profiter de CAP N5 afin de disposer du même niveau d’information, en débarqué, ou en embarqué, à bord d’un véhicule qui n’est pas nativement intégré à Scorpion (ce qui est le cas de la majorité des véhicules).