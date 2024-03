Défense : Bruxelles veut mieux structurer l’offre et la demande militaire de l’Union européenne

Industrie de défense : une première enveloppe de 1,5 Md€ entre 2025 et 2027

Accusée de ne pas en faire assez pour soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, la Commission européenne a dégainé ce 5 mars sa stratégie pour l’industrie de défense européenne, avec une première enveloppe de 1,5 Md€ entre 2025 et 2027, qui peut sembler assez réduite au regard des enjeux. Même si un fonctionnaire européen a reconnu que « les besoins sont énormes, tous les problèmes ne seront pas réglés en deux ans ». Bruxelles veut d’abord améliorer sa connaissance des capacités productives internes, qui sont « plus élevées que ce que les Etats membres croyaient ».

Objectif de 40 % d'achats communs pour 2030

Ensuite, la Commission veut inciter les mêmes Etats membres à acheter leurs matériels en commun, ce qui contribue à réduire les coûts et à permettre à l’industrie de mieux anticiper : un objectif de 40% d’achats communs est même visé, pour l’horizon 2030, soit plus que le double qu’actuellement. La constitution de stocks stratégiques est aussi prônée. Evidemment, la commission ne cache pas qu’elle préfèrerait voir ce futur pactole se déverser plus dans la BITD européenne que dans celles des pays tiers : là aussi, son objectif est que 50% des achats des Etats membres profitent à la BITD à l’horizon 2030, et 60% en 2035. Et que le commerce intra-européen représente en 2030 35% du volume du marché européen des équipements de défense.

La Banque européenne d’investissement priée de s’ouvrir dès maintenant aux équipements de défense

La Commission demande aussi à la Banque européenne d’investissement de s’ouvrir dès maintenant aux équipements de défense, qui sont exclus pour l’instant de son périmètre d’activité. L’Ukraine, futur Etat membre bénéficiera aussi de cette stratégie en pouvant participer d’ores et déjà plus largement « à la plupart des activités » menées par l’UE dans le domaine de la défense, un effort est notamment annoncé sur les drones via des livraisons, voire des fabrications locales de matériel, et Bruxelles va ouvrir un bureau d’innovation à Kiev. Un forum UE-Ukraine sur la défense doit se tenir dans le courant de l’année. A plus court terme, le plan de production de munitions monte en puissance : la capacité de production d’un million d’unités « a déjà été atteinte en 2023 » assure la Commission qui prévoit 1,5 million à la fin de l’année, et 2 millions en 2025.