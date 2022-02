Défense : AsterX, un exercice de guerre spatiale qui tombe à pic vue la situation en Ukraine

Guerre spatiale : un exercice qui tourne depuis le 22 février dernier

Depuis le 22 février dernier, des soldats de l'espace français, allemands et italiens, en coopération avec le Cnes, mènent une série d'exercices virtuels simulant des attaques visant les moyens spatiaux de la France, l'Allemagne et l'Italie. Des simulations de situation de crise baptisées AsterX et qui prennent un relief particulier depuis le 24 février avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Du réel qui a peut être conduit le Commandant de l'Espace, dirigé par le général Michel Friedling, à revoir les scénarios initialement prévus. L'Armée de l'Air et de l'Espace avait initialement prévu un débrief pour le 4 mars. Il sera intéressant à suivre au regard des circonstances actuelles. Sauf s'il a été annulé entretemps.

AsterX : une seconde édition qui tombe à pic

L'exercice qui se déroule depuis le 22 février est le second AsterX organisé par le Commandement de l'Espace. La première édition avait eu lieu du 8 au 12 mars 2021. La nouveauté de cette seconde édition est qu'elle associe des Etats membres de l’Union européenne, et notamment des centres de surveillances spatiaux allemand et italien. En 2021, "il s’agissait « d’un exercice spatial militaire, qui est à la fois un exercice d’entraînement aux opérations spatiales et un moyen d’expérimenter un certain nombre de processus et d’architectures, pour accompagner notre montée en puissance", expliquait le général Michel Friedling (cf. Air&Cosmos n°2727)

Des partenaires privés impliqués

L’exercice avait permis d’entraîner les opérateurs spatiaux du CDE ainsi que ses unités opérationnelles, qui assurent la conduite et la surveillance des opérations militaires spatiales françaises : le C3OS (Centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales), le CMOS (Centre militaire d’observation par satellites), situé sur la base aérienne 110 de Creil, qui assure le maintien à poste des satellites de reconnaissance français et la fourniture d’imagerie spatiale militaire ; et le Cosmos (Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux), implanté sur la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun, pour la surveillance de l’environnement spatial.

Etaient associés à l’exercice le CPCO (Centre de planification et de conduite des opérations du ministère des Armées), la Dirisi (Direction interarmées des réseaux d’infrastructure des systèmes d’information) et la DRM (Direction du renseignement militaire). Etaient également présents des acteurs institutionnels comme le Cnes (avec son centre d’orbitographie opérationnel et l’un de ses centres de maintien à poste) et l’Onera, mais aussi des partenaires commerciaux : CS Group (pour le test de la première évolution de l’outil de suivi de la situation spatiale), Safran Data Systems (qui fournit des données spatiales issues de la technologie de détection par radiofréquence), et ArianeGroup (qui gère le réseau de surveillance optique de l’espace GEOTracker).