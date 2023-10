Défense : Airbus récupère le MCO des A330MRTT Phénix de l'Armée de l'Air et de l'Espace

Airbus A330MRTT Phénix : contrats sur 10 ans pour Airbus et Rolls-Royce

La Direction générale de l’armement (DGA) et la DMAé ont notifié deux contrats sur 10 ans pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) de la flotte de ravitailleurs Airbus A330MRTT de l'Armée de l'Air et de l'Espace, l'un pour le MCO du parc hors moteurs auprès d’Airbus Defence & Space et l’autre pour le MCO des moteurs, passé à Rolls-Royce PLC. "Notifiés le 6 octobre 2023, ces deux marchés complémentaires s’inscrivent pleinement dans la dynamique de verticalisation des contrats de soutien menée par la DMAé", rappelle le ministère des Armées.

De la visibilité pour les industriels qui vont investir 30 M€ à Istres

La longue durée des contrats donne aux industriels de la visibilité et plus de charge de travail. En contrepartie, ces industriels peuvent réaliser les investissements nécessaires, et dans ce cas précis d'investir notamment 30 M€ dans des infrastructures à proximité de la base aérienne 125 d’Istres. Sans oublier des prestations d’assistance qui incluent le soutien des avions déployés en dehors du territoire national. "Assurant les missions de ravitaillement qui sont essentielles à la dissuasion nucléaire et à la capacité d’action, réactive et autonome, de la France", la flotte des ravitailleurs Airbus A330MRTT Phénix est mise en œuvre par la 31e Escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégiques (31e EARTS) implantée sur la base aérienne 125 d’Istres. Cette flotte compte actuellement douze avions et atteindra, avant 2030, quinze appareils lors de la conversion du dernier Airbus A330 en MRTT.

Un périmètre étendu pour les nouveaux contrats MCO

"Les marchés de soutien notifiés à Airbus Defence & Space et à Rolls Royce adoptent également un périmètre étendu au regard du précédent contrat de soutien initial", indique le ministère des Armées qui précise que "la DMAé s’est tout particulièrement attachée aux aspects logistiques, à l’écosystème numériques de la flotte MRTT (système de préparation et de restitution de mission, le système d’information technique et logistique...), ainsi qu’à la possibilité pour les forces de pouvoir bénéficier d’innovations technologiques en cours ou à venir.