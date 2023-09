Défense : Airbus et la Corée du Sud veulent accélérer sur l'avion de combat de 6e génération

Centre de R&D pour l'avion de combat de 6e génération

La visite de Michael Schoellhorn, président d'Airbus Defence and Space, en Corée du Sud a été l'occasion de jeter les bases d'une coopération sur l'avion de combat de 6e génération, a fait savoir le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, à l'issue d'une rencontre entre le premier vice-ministre sud-coréen de l'Industrie, Jang Young-jin, et le président d'Airbus Defence and Space. Dans le cadre des discussions, la création d'un centre de R&D conjoint sur le développement de technologies essentielles liées à un avion de combat de 6e génération.

Avion de transport et satellites

Autres projets auxquels seraient associés entreprises et ingénieurs sud-coréens : un avion de transport militaire et un petit satellite dédié à des services au bénéfice de la mobilité aérienne urbaine. Le tout sous la houlette de l'Airbus Korea International Technology Center (AKITC). «La Corée du Sud possède une compétitivité mondiale dans les technologies liées aux industries de pointe, allant des semi-conducteurs aux logiciels en passant par les technologies de communication de nouvelle génération et les batteries, ainsi que dans les ressources humaines et les infrastructures», a mis en avant Jang Young-jin.

Production conjointe d'un hélicoptère armé léger

Au mois d'août, Airbus Helicopters et Korea Aerospace Industries (KAI) ont signé un accord pour commencer la phase de production en série des hélicoptères légers armés (LAH). Cela fait suite au contrat attribué par l'Administration du programme d'acquisition de la défense du pays à KAI en décembre 2022 pour fournir un premier lot de dix LAH à l'armée de la République de Corée. Les livraisons commenceront fin 2024, avec des commandes supplémentaires prévues pour la prochaine décennie. L’hélicoptère armé léger, basé sur la plate-forme H155, remplacera les hélicoptères vieillissants AH-1S Cobra et MD 500 des forces armées coréennes.