Défense aérienne : "Nous avons connu un été hors normes", général Laurent Rataud

Le général Laurent Rataud, commandant la défense aérienne et les opérations aériennes effectue un tour d'horizon des engagements opérationnels de l'Armée de l'Air et de l'Espace, parmi lesquels les retours d'expérience des JO et de Pégase. Tout en dévoilant une partie des engagements dans les mois à venir.