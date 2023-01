Défense : 413 Md€ à dépenser entre 2024 et 2030

400 Md€ de crédits propres pour la LPM 2024-2030

La future loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 présentée au Parlement dans quelques semaines comportera 400 Md€ de crédits propres (à comparer aux 295 prévus sur l’actuelle, couvrant 2019 à 2025 initialement) auxquels s’ajouteront une somme espérée de 13 Md€ de recettes exceptionnelles après des cessions d’infrastructures ou de fréquences. L’Armée de l’Air et de l’Espace aura sa part dans cette enveloppe, qui permettra notamment un renforcement de la défense sol-air. Le président de la République a remarqué que « même avec la dissuasion, notre territoire national n’est pas à l’abri » d’attaques, notamment sur des infrastructures, comme cela fut le cas à plusieurs reprises dans le Golfe Persique ces dernières années (l’Armée de l’Air et de l’Espace a d’ailleurs envoyé sur place des moyens pour aider nos alliés saoudiens et émiriens).

Défense sol-air : augmentation de 50 % des capacités

La guerre en Ukraine ayant rappelé que cette composante sacrifiée depuis des années était essentielle, avec un nombre de lanceurs et de munitions excédant très largement ce que la France est en mesure aujourd’hui d’aligner. Emmanuel Macron a annoncé une « augmentation de capacités de 50% dans toutes les couches », lutte antidrones comprise (un enjeu majeur à très court terme de toute façon avec les Jeux Olympiques en 2024). Des achats de complément vont donc être nécessaires pour renforcer les actuels Mamba (dont une section reste déployée en Roumanie), et pour remplacer les Crotale-NG, en voie d’obsolescence. Ce qui n’a pas empêché d’en céder à l’Ukraine, ces systèmes à courte portée restant compétitifs dans certains cas.

Avions de combat : passage au tout-Rafale

Le chef des armées a aussi annoncé un « passage au tout-Rafale » qui devrait impacter les Mirage 2000D, dont la rénovation de 55 exemplaires devait permettre de les faire tenir jusqu’en 2035, les Mirage 2000-5 devant quitter vers 2027-2028. Si cette décision était bien confirmée, elle amènerait plus tôt à des commandes supplémentaires de Rafale (42 appareils doivent déjà être commandés en 2023) pour pouvoir tenir le niveau de la flotte à un niveau suffisant, alors même que déjà, la compensation des 12 cellules (et matériels afférents) vendues à la Croatie n’a toujours pas été notifiée. Alors que la Marine, de son côté, n'a pas obtenu pour l'instant la demi-douzaine d'appareils permettant de retrouver de l'oxygène : il est difficile de se former et d'intervenir avec 41 appareils en parc.

Doublement des investissements dans les drones et munitions téléopérées

Le Président de la République a aussi annoncé des efforts dans les domaines des drones, des munitions téléopérées, évoquant un « doublement » des investissements (quasi nuls actuellement pour les secondes). Le chef des armées veut aussi renforcer la composante spatiale en recourant de manière plus importante au new space et encore améliorer la capacité d’anticipation par une novelle hausse du budget renseignement de 60%, avec un doublement de budget de la DRM et de la DRSD. Il a aussi rappelé à plusieurs l’importance de la défense de l’outremer : un domaine dans lequel l’Armée de l’Air et de l’Espace concourt largement avec les moyens déployés, sans parler de la capacité de renforcement sous court préavis, avec une capacité de projection de Rafale en moins de 48 h dans le Pacifique.