Décollage du premier drone SkyGuardian belge aux États-Unis

Entrainement des équipages

Mais ce nouveau drone requiert aussi des équipages formés. La Force aérienne belge avait envoyé six équipages se former aux États-Unis. Au total, six opérateurs des capteurs et six coordinateurs de mission ont terminé, le 17 juin 2024, la première phase de formation dans le Dakota du Nord. Ils ont pu prendre en main la station de contrôle (Ground Control Station) et la station de recueil des renseignements de mission (Mission Intelligence Station), utilisées respectivement pour contrôler le drone en vol et pour recueillir les données collectées par le SkyGuardian. Des vols sur simulateurs avaient également été effectués pendant un mois et demi.

La deuxième phase est actuellement en cours, sur ce même aéroport d'El Mirage, d'où avait justement décollé pour la première fois le MS-01 belge. Les six équipages y sont formés sur plusieurs modules, notamment les modules Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) et Synthetic Aperture Radar (SAR). Ce dernier module permettra l'utilisation efficace du radar multi-mode Lynx :

images radars (SAR et ISAR)

détection de cibles à longue distance (DMTI) et suivi de leurs mouvements (GMTI)

détection maritime coordonnée avec les informations du système d'identification automatique (AIS)

...

Ils auront alors l'occasion de réellement piloter un MQ-9B lors de cette formation. Une troisième phase, axée sur le renseignement, sera ensuite dispensée au Royaume-Uni, sur la base aérienne de Waddington et d'où opèrent les Protector RG Mk 1 (dénomination britannique du MQ-9B) de la Royal Air Force.