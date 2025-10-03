Decisive North 25 : militaires belges et américains se sont entrainés au maniement de bombes nucléaires sur la base aérienne de Kleine-Brogel
Decisive North 25 : militaires belges et américains se sont entrainés au maniement de bombes nucléaires sur la base aérienne de Kleine-Brogel
© Air&Cosmos, USAF
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 03 octobre 2025 à 18:00

1129 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Decisive North 25 : militaires belges et américains se sont entrainés au maniement de bombes nucléaires sur la base aérienne de Kleine-Brogel

L’US Air Force a annoncé avoir participé, aux côtés de militaires de la Force aérienne belge, à un exercice d’entrainement visant à manipuler différentes armes sur la base aérienne belge de Kleine Brogel. Des images confirment que les personnels engagés dans l’exercice ont manipulé des bombes nucléaire B61, y compris la très récente B61-12. Si cet exercice stratégique est bien évidemment couvert par le secret, la publication de ces images n’est pourtant pas un hasard.

Decisive North 25

Du 15 au 19 septembre, la base aérienne belge de Kleine Brogel (Limbourg, Belgique) a accueilli l'exercice Decisive North 25. Cet exercice a vu des militaires belges et américains sécuriser des zones de la base, un obus de mortier,… et des bombes nucléaires B61-12 ! Pour rappel, la Belgique

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Le Reaper s'installe sur la base aérienne 126 de Solenzara
Défense

Le Reaper s'installe sur la base aérienne 126 de Solenzara

Le Reaper basé à Solenzara fournira à l'état-major des armées, et particulièrement à la marine, une vision enrichie du théâtre méditerranéen.

Oasis : pour une énergie souveraine et durable
Espace

Oasis : pour une énergie souveraine et durable

Dans cette tribune libre, Giao-Minh Nguyen, co-fondateur de la startup HStar Space, présente Oasis : un projet qui propose un futur énergétique souverain et durable pour l’Europe, et fait de l’espace ...

La marine met le paquet sur la lutte antidrone dans Wildfire
Défense

La marine met le paquet sur la lutte antidrone dans Wildfire

Avec son exercice récurrent, elle en profite pour aguerrir les équipages (renouvelés d'un tiers chaque été) de ses navires, avant qu'ils ne partent en zone de risque drones. Et elle teste de nouveaux ...

Gaétan Powis
Gaétan Powis
03/10/2025 18:00
1129 mots

Défense

Decisive North 25 : militaires belges et américains se sont entrainés au maniement de bombes nucléaires sur la base aérienne de Kleine-Brogel

L’US Air Force a annoncé avoir participé, aux côtés de militaires de la Force aérienne belge, à un exercice d’entrainement visant à manipuler différentes armes sur la base aérienne belge de Kleine Brogel. Des images confirment que les personnels engagés dans l’exercice ont manipulé des bombes nucléaire B61, y compris la très récente B61-12. Si cet exercice stratégique est bien évidemment couvert par le secret, la publication de ces images n’est pourtant pas un hasard.

Decisive North 25 : militaires belges et américains se sont entrainés au maniement de bombes nucléaires sur la base aérienne de Kleine-Brogel
Decisive North 25 : militaires belges et américains se sont entrainés au maniement de bombes nucléaires sur la base aérienne de Kleine-Brogel

Decisive North 25

Du 15 au 19 septembre, la base aérienne belge de Kleine Brogel (Limbourg, Belgique) a accueilli l'exercice Decisive North 25. Cet exercice a vu des militaires belges et américains sécuriser des zones de la base, un obus de mortier,… et des bombes nucléaires B61-12 ! Pour rappel, la Belgique fait partie de l'accord de partage nucléaire de l'OTAN, voyant

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Le Reaper s'installe sur la base aérienne 126 de Solenzara
Défense

Le Reaper s'installe sur la base aérienne 126 de Solenzara
Oasis : pour une énergie souveraine et durable
Espace

Oasis : pour une énergie souveraine et durable
La marine met le paquet sur la lutte antidrone dans Wildfire
Défense

La marine met le paquet sur la lutte antidrone dans Wildfire