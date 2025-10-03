Decisive North 25 : militaires belges et américains se sont entrainés au maniement de bombes nucléaires sur la base aérienne de Kleine-Brogel

Réservé aux abonnés
L’US Air Force a annoncé avoir participé, aux côtés de militaires de la Force aérienne belge, à un exercice d’entrainement visant à manipuler différentes armes sur la base aérienne belge de Kleine Brogel. Des images confirment que les personnels engagés dans l’exercice ont manipulé des bombes nucléaire B61, y compris la très récente B61-12. Si cet exercice stratégique est bien évidemment couvert par le secret, la publication de ces images n’est pourtant pas un hasard.
Du 15 au 19 septembre, la base aérienne belge de Kleine Brogel (Limbourg, Belgique) a accueilli l'exercice Decisive North 25. Cet exercice a vu des militaires belges et américains sécuriser des zones de la base, un obus de mortier,… et des bombes nucléaires B61-12 ! Pour rappel, la Belgique fait partie de l'accord de partage nucléaire de l'OTAN, voyant
