De nouveaux Rafale pour l'Inde ?

Alors que le G7 débutera samedi 24 août, le Président français Emmanuel Macron et le Premier Ministre indien Narendra Modi se sont entretenus le jeudi 22 août. A la suite de cette rencontre, les deux hommes se sont exprimés lors d'une conférence de presse. L'occasion pour la France d'annoncer qu'aurait lieu la « livraison dans quelques semaines, et dans les délais, du premier Rafale indien ». « Le mois prochain », spécifie le Premier Ministre Narendra Modi. Et plus précisément, cette livraison devrait avoir lieu le 19 ou 20 septembre.

Cette rencontre aurait également été l'occasion pour la France et l'Inde de discuter d'un nouveau contrat Rafale. Selon l'Economic Times, 36 Rafale (soit deux nouveaux escadrons) pourraient être acquis par le gouvernement Modi. Une acquisition qui viendrait ainsi doubler la flotte indienne de Rafale. Rappelons que New Dehli a acquis, en 2016, 36 Rafale. Si contrat il y a, et que les rumeurs se concrétisent, l'Inde bénéficierait d'un tarif plus avantageux.

Selon le média Defense Aerospace, d'autres rumeurs circuleraient en Inde, faisant état d'une commande de 200 Rafale ! 114 se destineraient à l'Indian Air Force, 57 à la marine indienne et les 29 restants pourraient venir remplacer une partie de la flotte de Mirage 2000I actuellement en service. Rappelons ainsi que le programme MMRCA (Medium Multi-role Combat Aircraft) visait initialement l'acquisition de 126 avions de combat Rafale, produits dans leur grande majorité en Inde. Par ailleurs, à peine trois mois après la signature du contrat Rafale, en décembre 2016, celui qui était alors le chef d'état-major de l'Inde, le général Arup Raha, avait mis en avant le besoin important de l'IAF en termes d'avions de combat. Il estimait alors qu'entre 200 et 250 chasseurs moyens étaient nécessaires.