De nombreux bombardiers stratégiques russes à capacités nucléaires observés aux portes de l'OTAN

Le conflit ukrainien et l’accroissement de l’activité de la base d’Olenya

Comme le rapporte le média norvégien The Barents Observer, la base d’Olenya (autrement appelée Olenegorsk-Vysokiy) n’accueille habituellement que quelques bombardiers Tu-22M et avions de transport militaire An-12. Un rôle que les analystes ont récemment vu évoluer tant la base est devenu un poste avancé pour le déploiement de l’aviation longue portée de la Russie à l’automne dernier dans le cadre de la Guerre en Ukraine. Alors que la Finlande et la Norvège ont récemment émises le voeux d’unifier le commandement de leurs forces aériennes aux côtés de la Suède et du Danemark (voir notre article sur le sujet) et depuis l’entrée de la Finlande dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en avril dernier, l’espace de la mer Baltique est plus que jamais une source de tensions et d’inquiétudes pour la Russie.

Les premiers bombardiers stratégiques Tu-160 sont arrivés en août et en octobre dernier et ainsi plus de dix avions Tu-95 et Tu-160 étaient déployés, comme l'a précédemment rapporté The Barents Observer. Les dernières images de la base d’Olenya récemment dévoilées, montrent la continuité et l'amplification de cette dynamique de renforcement du dispositif militaire russe à sa frontière nord-ouest qui permet à Moscou de mettre à l'abris ses bombardiers stratégiques loin du front ukrainien.