Le pacte nordique de défense, 250 chasseurs dans une flotte aérienne conjointe

Le concept d'une armée de l'air nordique commune est la source de discussions régulières depuis le milieu des années 1990. La neutralité de la Finlande et de la Suède restaient jusqu'ici un obstacle, mais l’agression russe en Ukraine a fait évoluer de manière drastique la position stratégique des deux pays.

Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont signé une déclaration d'intention conjointe (JDI) dans le but d’augmenter leur coopération face à la menace accrue que représente la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine. Signée le 16 mars à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, elle a réuni les commandants respectifs des forces aériennes des quatre pays en présence du commandant des forces aériennes américaines en Europe (USAFE), le général James B Hecker.

Selon la lettre d’intention signée par les représentants des quatre forces aériennes, ce processus vise une intégration et une coopération en matière de défense, fondées sur les méthodologies connues de l’OTAN. Il soutiendra une vision stratégique politique et militaire commune tout en développant les forces aériennes nordiques « afin qu'elles puissent opérer ensemble de manière transparente en tant que force unique dans la région nordique ».

Quel plan d’action, quelles forces armées ?

La finalité est bien d’en arriver à une structure de gestion intégrée pour la planification et l’exécution des opérations aériennes avec une armée de l’air unifiée. Si aucune échéance n’a encore été fixée pour ce projet, les forces des quatre États coordonneront près de « 250 avions de combat modernes » selon une déclaration du major-général Rolf Folland, chef de la Royal Norwegian Air Force. Ils sont répartis de la manière suivante au sein des quatre armées de l'air :

La Norvège dispose d’au moins 52 F-35 Lightning II Joint Strike Fighters, selon la média américain Janes,

La Finlande compte 62 avions de chasse multirôle F/A-18C/D et 64 F-35 en commande, selon les informations de l'armée finlandaise,

Le Danemark possède 58 F-16 auxquels s’ajoutent 27 F-35 en commande, toujours selon Reuters,

La Suède est en possession d’environ 70 jets JAS-39C/D Gripen, en attendant sa conversion aux Gripen-E.

Le ministère norvégien des armées à mis en avant le rôle des exercices internationaux Nordic Response 24 et Arctic Challenge Exercise (ACE) en tant que jalons pour les efforts conjoints menés par les armées nordiques. L’ensemble forme une puissance aérienne conséquente dont les prémices de cette coordination resserrée, doivent certainement accroître les inquiétudes de Moscou au sujet de la région Baltique. Cette force aérienne intégrée, permet en outre de pallier à l’entrée, plus tardive que souhaitée par elles-mêmes, de la Suède et de la Finlande au sein de l’OTAN.