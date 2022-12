Frappes ukrainiennes en Russie : au moins deux bombardiers russes endommagés

Le 5 décembre au matin, les Forces armées ukrainiennes ont lancé depuis leurs lignes au moins deux drones suicides. Le ministère russe de la Défense a confirmé ces deux attaques, ainsi que l'utilisation d'un drone de confection soviétique. Dès lors, l'hypothèse du Tu-141 modifié en drone suicide est de plus en plus probable ( plus d'infos dans cet article ). Un peu plus de 24 heures après les explosions, les premières images provenant des deux bases permettent de confirmer les dégâts :

Very high resolution satellite image of the damaged Tu-95 at Engels Air Base. December 5, 2022 https://t.co/hlxd0XsxSB pic.twitter.com/zWaVcDZLM2

Un Tu-160 tout proche...

Le Tu-160 Blackjack est un appareil de grande valeur pour les Forces armées russes. Contrairement au Tu-95 entré en service en 1956, le Tu-160 effectue son premier vol en 1981 et est opérationnel en 1987. De fait, cet appareil est beaucoup plus récent et une version remotorisée est en cours d'essai. C'est aussi un symbole puisqu'il s'agit d'un des vecteurs aériens "modernes" des forces stratégiques russes et un appareil rare : 30 Tu-160 seraient en service au sein des différentes composantes des forces aériennes russes et la perte de quelques-uns de ses appareils risquerait d'avoir des effets à long termes sur les plans russes. Or, les photos satellite de la base d'Engels-2, analysées ci-dessous, indiquent clairement que la base accueille plusieurs bombardiers stratégiques Tu-160 en plus des Tu-95 et les photos satellites des 3 et 4 décembre permettent de confirmer qu'un Tu-160 se trouvait non loin du Tu-95 touché.

La légende comprend le code d'identification sur les images satellites, le modèle et le type d'appareil ainsi que le nombre d'avions présents.