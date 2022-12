Explosions sur deux bases aériennes stratégiques russes : nouveau drone ukrainien ou vieux Tu-141 ?

Deux explosions

Durant les premières heures du 5 décembre, deux bases aériennes russes ont été secouées par deux explosions. Des vidéos confirment les incidents :

la base aérienne de Ryazan/Dyagilevo (Oblast de Ryazan, Russie)

la base aérienne d'Engels 2 (Oblast de Saratov, Russie)

Les médias russes confirment les deux explosions sur les bases mais parlent également d'une attaque aérienne ukrainienne via l'utilisation d'un drone. Les dégâts ne sont pas encore confirmés mais l'agence de presse TASS annonce que sur la base de Ryazan, trois personnes sont décédées et cinq blessées. Quatre avions seraient également endommagés (pas encore confirmé). L'agence de presse Ria Novosti confirme également l'explosion sur la base de Ryazan, confirmant un camion-citerne en feu, 3 personnes décédées et 6 autres blessées. En ce qui concerne Engels-2, certaines informations, non confirmées pour l'instant, parlent de deux avions touchés.

Quelles conséquences ?

Ces deux explosions sont importantes car elles sont lourdes de conséquences : en partant du principe que l'attaque de drones ukrainiens est confirmée, cela veut dire que l'Ukraine est capable de frapper profondément en Russie : Engels-2 se trouve à 600 kilomètres des premières lignes ukrainiennes et Ryazan à environ 500 kilomètres.

Ces deux bases sont également symboliques ;

Ryazan accueille des bombardiers Tu-22M et des bombardiers stratégiques Tu-95.

Engels-2 semblait accueillir à la fin du mois de novembre une vingtaine de bombardiers stratégiques Tu-95 mais aussi et surtout quelques bombardiers stratégiques Tu-160. Des appareils de transport stratégique Il-76 sont également présents en faible nombre sur la base d'Engels 2.

Au total, les capacités des Forces aériennes russes (stratégiques et conventionnelles) incluaient au début de l'année 2022 ;

60 Tu-22M3

120 Tu-95MS

30 Tu-160 (et 2 Tu-160M en phase d'essai)

La destruction de plusieurs de ses appareils - utilisés par les Russes pour lancer des missiles en Ukraine - pourrait obliger les Russes à les reculer un peu plus de l'Ukraine.

Un probable Tu-141 ?

Une caméra d'un immeuble résidentiel situé non loin de la base aérienne d'Engels-2 a pu enregistrer le son d'un avion ou drone à réaction : à environ 15 secondes, l'objet en question est passé en faisant énormément de bruit. Un habitant situé devant la caméra s'est d'ailleurs décalé pour voir ce qui passait au-dessus de lui. L'information n'est pas encore confirmée mais différents tweets parlent d'un drone Tu-141 Strizh. Il s'agit au départ d'un drone de reconnaissance à réaction qui aurait été modifié avec une charge offensive. Ce drone date de l'époque soviétique et est utilisé par les Russes et les Ukrainiens en Ukraine.