De l'Airbus A330-300 pour la low cost Flypop

Flypop vise les villes secondaires indiennes

La jeune compagnie aérienne low cost long-courrier Flypop devrait démarrer ses premiers vols au départ du Royaume-Uni et à destination de l'Inde d'ici la fin de cette année. La réouverture des vols entre les deux pays et les avancées des campagnes de vaccination pourraient bien permettre à Flypop de lancer ses premiers vols dès l'été prochain. Créée par Navdip Singh Judge, la compagnie vise à satisfaire les besoins en déplacements d'une diaspora indienne qui compte trois millions de passagers potentiels installés au Royaume-Uni.

L'exemple d'Air AsiaX

Navdip Singh Judge dit aussi "Nino" ne part pas à l'aventure sans de précieux conseils. Avoir travaillé avec le fondateur d'AirAsia et d'AirAsia X, Tony Fernandes, au sein de l'équipe de Formule 1 Lotus, lui permet de découvrir les réalités d'une compagnie aérienne et la formule de low cost long-courrier mise en place par AirAsia X. Cet apprentissage, associé à sa frustration devant l'absence de vols directs entre le Royaume-Uni et les villes secondaires indiennes, le pousse à franchir le pas, d'autant qu'il vit la crise du transport aérien créée par la pandémie de covid-19 comme une réelle opportunité.

Des Airbus A330-300 loués auprès d'Avolon

D'autant que cette crise laisse un paquet d'avions long-courriers d'occasion au sol avec la perspective de loyers très attractifs. Flypop a porté son choix sur l'Airbus A330-300 avec une capacité de plus de 400 sièges pour desservir des villes comme Amritsar et Ahmedabad. Sans oublier des personnels navigants "sur le carreau" depuis des mois et prêts à revoler. Une ligne long-courrier demande deux avions. Flypop commencera logiquement avec quatre Airbus A330-300 loués auprès d'Avolon. L'objectif est d'opérer un flotte de dix gros-porteurs dans un premier temps.