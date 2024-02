DCI va former des pilotes de la gendarmerie

Former des pilotes militaires français en direct : une première pour DCI

De longue date, la Gendarmerie formait ses pilotes avec ceux de l’Armée de Terre, de l’Air et de l’Espace et de la Marine à Dax, au sein de l’école de l’aviation légère de l’armée de terre (EALAT). Les Gazelle historiques avaient été remplacées par des H120 fournis par un acteur privé -Helidax, filiale de DCI- mais armés par des instructeurs militaires. Pour la première fois, DCI va former en direct des pilotes militaires français d’hélicoptères.

Complément aux capacités offertes par l'EALAT

La Gendarmerie vient en effet de confier à l’opérateur privé la formation initiale de quelques pilotes : au moins cinq sur les deux premières années. On ignore à ce stade combien de temps durera ce programme et le nombre de pilotes visé. DCI explique le choix de la gendarmerie « par un besoin de formation accru en complément des capacités offertes par l’EALAT ». La formation comprendra des modules aux normes EASA, CPL (H) théorique et PPL (H) pratiques, et des modules complémentaires.

Neuf mois de formation

Au total, elle durera neuf mois après lesquels les élèves retrouveront au sein des forces aériennes de la gendarmerie leurs camarades issus du cursus de l’EALAT, mais aussi les pilotes chevronnés issus des armées (le plus souvent de l'Armée de Terre) qui commencent en gendarmerie une deuxième carrière. Ces trois types de profils poursuivront alors en gendarmerie (à Cazaux) leur vieillissement sur les appareils des FAGN : Ecureuil, EC135, EC145 et à terme H160. Le CIFH a été créé en 2015 et co-localisé avec l’EALAT. Il opère quatre H120 et trois Cabri G2. Il a déjà contribué à former 110 pilotes issus de sept pays différents.