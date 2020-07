Dassault Rafale : et de cinq pour l'Inde

Cinq Rafale en vol vers l'Inde

Les cinq premiers avions de combat Dassault Rafale de la Force aérienne indienne sont désormais en vol vers l'Inde. Ils ont décollé du site de Dassault Aviation à Mérignac ce 27 juillet pour entamer un très long périple qui les amènera sur la base aérienne d'Ambala où ils entreront en service dans l'escadron n° 17 "Golden Arrows". Un convoyage qui est effectué dans son intégralité par la Force aérienne indienne, y compris la phase de ravitaillement en vol, avec le soutien dédié de l'Armée de l'Air qui apporte deux Airbus A330 Phénix MRTT dont un transporte une aide sanitaire dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Cette aide est composée de matériels de tests et de respirateurs, ainsi que d’un détachement d’experts.

Trois ans de travail

Cela fait trois ans que les équipes de Dassault Aviation et de la Force aérienne indienne travaillent ensemble à ce premier convoyage. D'ailleurs, l'ambassadeur de la République d'Inde en France, Shri Jawed Ashraf, et Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, ont félicité "l’équipe de l’Armée de l’Air indienne présente en France depuis près de trois ans, pour la gestion irréprochable du suivi du contrat". Sans oublier "les stagiaires indiens, qui ont rejoint depuis plus d’un an le reste de l’équipe, pour leur maîtrise exceptionnelle du Rafale".



Encore 31 Rafale à livrer

« Je suis extrêmement impressionné par l’incroyable efficacité et la détermination sans faille dont ont fait preuve l’Armée de l’Air indienne et le Ministère Indien de la Défense, et ce malgré une crise sanitaire mondiale sans précédent, pour s’approprier rapidement les différents aspects du Rafale, afin de conforter la souveraineté de l’Inde et de contribuer à la protection et à la sécurité du peuple indien, a déclaré Éric Trappier à cette occasion. "Cette nouvelle étape majeure réaffirme notre engagement total à répondre aux besoins de l’Indian Air Force pour les décennies à venir, ainsi qu’à faire partie de l’ambitieuse vision de l’Inde pour le futur », a ajouté le président de Dassault Aviation.