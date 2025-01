Dassault présente le tout premier Rafale F4 pour les Émirats arabes unis

Le 3 décembre 2021, les Émirats arabes unis signaient un contrat d'achat de 80 avions de combat Rafale F4 auprès de Dassault Aviation pour un montant de 14 milliards d'euros. Un peu plus de quatre années plus tard, le tout premier Rafale F4.1 sortait des lignes d'assemblage de Dassault et était présenté le 29 janvier 2025 par l'avionneur français . Ce Rafale B (biplace) a été présenté par Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation devant des officiels français et émiratis, tels que Sébastien Lecornu, ministre des Armées ou encore son équivalent émirati, Mohamed Bin Moubarak Fadhel Al Mazrouei.

Rafale F4.1

Le standard F4.1 n'est pas un standard destiné à être définitif, c'est une conséquence des retards de développement. En effet, le Rafale F4 a été scindé en plusieurs sous-versions, à savoir F4.1, F4.2 et F4.3. Concrètement, le F4.1 se présente sous la forme d'un F3-R modernisé. Au niveau de la détection active, le radar RBE2 (AESA) voit l'ajout d'un mode Ground Moving Target Indicator (GMTI) pour la détection et la poursuite des cibles au sol et un mode de radar à ouverture de synthèse (SAR) pour l'élaboration d'images à très haute résolution. La détection passive est aussi modifiée, avec un nouvel Infra Red Search and Track (IRST). Pour rappel, ce système permet de détecter des cibles aériennes sans émettre la moindre onde et de fait, permet au Rafale de rester non détecté par l'appareil ennemi. C'est aussi un système qui n'est pas brouillable et peut suivre des avions furtifs (en infrarouge).

Dans le cockpit, de nouveaux écrans latéraux plus grands et de meilleure résolution remplacent les anciens écrans. Le pilote est aussi directement concerné par le standard F4 car il porte désormais le casque Scorpion de Thales. Il comprend notamment un viseur de casque, un affichage numérique des symboles en full couleurs que ce soit de jour comme de nuit, la possibilité d'afficher un HUD virtuel, etc. Ce casque permet au pilote de disposer des informations principales tout en gardant un œil sur le monde extérieur à son cockpit et en engageant plus rapidement une cible ennemie.