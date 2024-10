Dassault Aviation se voit confier le drone de combat

La France lance son programme de drone de combat furtif

Sébastien Lecornu, ministre des Armées, annonce le lancement du développement du drone de combat qui viendra compléter le futur standard F5 du Rafale après 2030. Une annonce qui a eu lieu à l’occasion d’une cérémonie célébrant les 60 ans des Forces aériennes stratégiques (FAS), sur la base de Saint-Dizier, en présence du général Jérôme Bellanger, chef d’état-major de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE), et du président de Dassault Aviation.

Combat collaboratif avec le Rafale

"Ce drone sera complémentaire du Rafale et adapté au combat collaboratif. Il incorporera des technologies de furtivité, de contrôle autonome (avec l’humain dans la boucle), d’emport en soute, etc. Il sera doté d’une grande polyvalence et conçu pour pouvoir évoluer en fonction des menaces futures", indique l'avionneur qui souligne que le futur drone "bénéficiera des acquis du programme nEUROn, premier démonstrateur technologique européen de drone de combat furtif".

Les acquis du programme nEUROn

Initié en 2003, le programme nEUROn a réuni les ressources aéronautiques de six pays européens, sous la maîtrise d’œuvre de Dassault Aviation. Le premier vol a eu lieu en décembre 2012. Plus de 170 vols d’essais ont été effectués à ce jour.