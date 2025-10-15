Dassault Aviation inaugure son site de Melbourne en Floride

Dassault Falcon Jet à Melbourne Orlando en Floride

Dassault Falcon Jet, filiale à 100 % de Dassault Aviation, a inauguré le 14 octobre 2025 un nouveau site de maintenance majeur à l'aéroport international de Melbourne Orlando en Floride (Etats-Unis). Cette infrastructure renforce la présence de Dassault sur le continent américain. Il s’agit d’une nouvelle expansion significative du réseau mondial dédié à la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des avions d’affaires Falcon.

Un réseau mondial qui compte plus de 40 sites de service client

« Notre centre MRO ultramoderne de Melbourne est le plus récent atout de notre réseau mondial qui compte plus de 40 sites de service client. Il renforce considérablement notre capacité dans la zone Amérique et rapproche nos services de nos clients Falcon. Dassault Aviation est déjà très présent aux États-Unis, avec 2 500 employés, des activités d'assemblage et de vente de Falcon », a déclaré Eric Trappier, Président-directeur général de Dassault Aviation. « Ce nouveau centre reflète notre confiance dans le marché américain et dans l'avenir de l'aviation en Floride. La région accueille déjà de nombreux acteurs clés du secteur, offre un environnement commercial favorable et, surtout, dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Nos employés sont au cœur de toutes nos réalisations. Leur dévouement, leur expertise et leur passion pour l'aviation font de nos appareils et de notre service client des produits exceptionnels », a ajouté Eric Trappier.

Un complexe de 23 000 m²

Destiné à accompagner les clients d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'ailleurs, ce complexe de 23 000 m² peut accueillir tous les modèles Falcon actuels (y compris le Falcon 10X, avion d’affaires à très grande autonomie, le plus spacieux du marché, actuellement en cours de développement). Il permet d'effectuer des opérations de maintenance et de modification majeures sur jusqu'à 14 avions Falcon simultanément. Le site de Melbourne peut prendre en charge toute une gamme d'activités d'inspection, de réparation et de révision, de la maintenance en ligne aux visites C, en passant par les services d'ingénierie et de modification. Il est équipé d'ateliers, de bureaux pour les clients et de salons. De plus, le site abrite un nouvel atelier de peinture ultramoderne de 5 000 m².

Plusieurs centres ouverts depuis 2024 à l'échelle mondiale

Melbourne est la dernière en date d'une série d'initiatives visant à étendre et à renforcer la présence mondiale de Dassault Aviation dans le domaine du MRO. En 2024, un autre site a ouvert ses portes à l'aéroport de São Paulo Catarina, au Brésil, afin d'assurer la maintenance des Falcon en Amérique latine. En 2024 également, un nouveau centre de maintenance a été inauguré à Kuala Lumpur, en Malaisie, afin d'améliorer l'offre de support dans cette région. Enfin, en 2023, notre filiale ExecuJet MRO Services a ouvert un nouveau centre de maintenance à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Dassault Aviation propose désormais à ses opérateurs Falcon l’accès à un réseau de plus de 60 sites de service dans le monde entier (en comptant les stations-services agréées).