Dassault Aviation inaugure l'extension de son usine de Seclin

13 000 m2 supplémentaires...

C'est le 23 septembre 2022 que Dassault Aviation a inauguré l’extension de son usine de Seclin, située dans le Nord. Ces 13 000 m2 supplémentaires accueillent les moyens ultra modernes permettant aux équipes d’ingénieurs, techniciens et compagnons de remplir les nouvelles missions confiées à l’usine dans le cadre du plan de transformation de l’entreprise.

...Dédiés à la fabrication des pièces primaires usinées et formées

Usine la plus en amont du cycle industriel de Dassault Aviation, Seclin est chargée de la fabrication des pièces primaires usinées et formées, en aluminium et en titane, pour les avions civils et militaires de la société. Les travaux de l’extension ont duré de début 2018 à mi-2019. Ils ont été suivis par la phase d’installation des moyens. Les nouveaux ateliers ainsi créés sont dédiés aux activités revêtements et tôlerie auparavant localisées à Argenteuil. La surface totale du site de Seclin atteint désormais 50 000 m2. Ces travaux ont également permis d’améliorer l’empreinte environnementale de l’établissement, grâce notamment au remplacement de l’usinage chimique par un procédé d’usinage « 12 axes » unique au monde. Par ailleurs, plusieurs moyens industriels ont été équipés de systèmes de récupération des énergies.