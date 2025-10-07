Dassault Aviation franchit le cap des 300 Rafale produits

300 Rafale produits

Le cap des 300 Rafale produits a été franchi voici quelques jours de cela, hasard du calendrier, peu de temps après l'inauguration officielle de la nouvelle usine de Cergy, en région parisienne, laquelle succède à celle d'Argenteuil. Les cadences de production du biréacteur français sont en augmentation, elles étaient à moins d’un Rafale par mois en 2020, elles sont actuellement à plus de 2, elles seront à 3 en 2026 et à 4 à partir de 2028-29. La possibilité de passer à 5 Rafale par mois est actuellement à l’étude.

Un programme qui fédère 400 entreprises françaises

Le Rafale est également et avant tout un programme qui fédère 400 entreprises françaises, parmi lesquelles figurent des PME et autres PMI. Placé sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction générale de l’Armement et sous la maîtrise d’œuvre de Dassault Aviation, c'est une pierre angulaire de la souveraineté industrielle et militaire du pays grâce aux technologies critiques qu’il développe et aux succès export qu’il remporte. Côté Dassault Aviation, outre Cergy, l'assemblage du Rafale est composé d'un vaste maillage de sites et usines. Seclin est spécialisée dans les pièces et alliages métalliques en aluminium et titane. Biarritz de son côté produit toutes les pièces composites, fabrique la partie arrière du fuselage et assure l’assemblage avec la partie avant réalisée à Cergy. Le fuselage complet est ensuite renvoyé à Cergy pour l’aménagement interne du fuselage, l’installation et essais des équipements correspondants, notamment les trains d’atterrissage réalisés par Messier-Safran. Le site de Martignas, à quelques kilomètres de Mérignac, se charge des voilures, canards et dérives. Poitiers a la responsabilité des verrières transparentes équipées de leurs cordons pyrotechniques de fragilisation. Argonay produit les commandes de vol, alliances d’électronique et de mécanique de haute précision. Enfin, Mérignac accueille le montage général, les essais sol et les essais vol préalables à la remise de l’avion aux services des états clients.

233 exemplaires restants à livrer

A ce jour, 533 Rafale ont été commandés fermes par la France et huit pays clients export. 233 exemplaires restent donc à livrer, avec des cadences de production qui sont prévues pour augmenter jusqu’à 4 appareils par mois. Les premières unités Rafale ont été opérationnelles dans la Marine nationale en 2004 et dans l’armée de l’Air et de l'Espace en 2006. Les livraisons export ont commencé en 2015, avec le contrat égyptien, qui totalise 55 avions et qui a signé le démarrage du succès à l'export du biréacteur français.