Dassault Aviation chute en Bourse

Dassault Aviation : la vision des analystes financiers

L'action de Dassault Aviation enregistrait une chute de plus de 6 % ce matin à la Bourse de Paris. Motif avancé par les analystes financiers : des livraisons d'avions de combat Rafale et de jets d'affaires Falcon inférieures aux objectifs de la société. Les analystes d'Oddo BHF évoquent ainsi "un cru 2023 décevant", rappelant que Dassault Aviation s'était donné comme objectifs des livraisons de 15 avions de combat Rafale et de 35 jets d'affaires Falcon. Or, finalement le constructeur a livré 13 Rafale et 26 Falcon. "Ces chiffres sont décevants car ils ressortent en-deçà des objectifs fixés par la société mais aussi en retrait par rapport aux volumes livrés en 2022", souligne Oddo BHF. En 2022, Dassault Aviation avait livré 14 Rafale ainsi que 32 Falcon.

Inquiétudes sur le Dassault Falcon

De son côté, la Deutsche Bank indique que "le rebond que nous avions prévu pour la fin d'année ne s'est pas matérialisé, du fait des contraintes d'approvisionnement qui continue de pénaliser la production du Falcon". Le sujet d'inquiétudes porte plutôt sur les prises de commandes. Pour Oddo BHF, l'autre motif de déception sont en effet les prises de commandes de jets d'affaires Falcon avec 23 ventes en 2023 contre 64 en 2022. Cette chute de 65 % des ventes et son impact sur le carnet de commandes (- 4 %) est à comparer "avec les concurrents nord-américains affichant en moyenne une croissance de 5 à 6 % au cours des 9 premiers mois de 2023", indique la Deutsche Bank qui souligne : "bien que les performances du Rafale restent solides, la sous-performance du Falcon nous a conduit à réduire nos estimations d'EBIT pour l'exercice 23 de 30% et nos estimations d'EBIT pour les exercices 24 et 26 de 7 à 10%".

Plus de visibilité sur l'avion de combat Rafale

A la lecture des chiffres, il est vrai que pour les analystes financiers, le carnet de commandes de l'avion de combat Rafale offre plus de visibilité avec 211 exemplaires auxquels il faut rajouter les 18 Rafale supplémentaires acquis par l'Indonésie et qui sont entrés en vigueur le 8 janvier 2024. Cela donne un total de 229. Avec en plus un contexte géo-politique favorable.