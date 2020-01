Dassault Aviation : Charles Wemaëre, directeur mondial des rechanges Falcon

Charles Wemaëre est le nouveau directeur mondial des rechanges, chargé de la stratégie relative aux pièces de rechange et des efforts logistiques déployés pour la flotte mondiale des Dassault Aviation Falcon. Placé sous la responsabilité de Pierre Thielin, directeur du service client mondial, au sein de la direction des avions civils de Dassault Aviation, Charles Wemaëre a précédemment été le directeur adjoint de Serge Elias, l’ancien directeur mondial des rechanges, qui prend sa retraite. Après une longue carrière dans l’industrie automobile, Charles Wemaëre a rejoint Dassault Aviation en 2011 en tant que directeur des ventes, chargé des pièces de rechange en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. À ce poste, il a contribué au regroupement de toutes les ressources relatives aux rechanges Falcon dans une nouvelle installation à Bordeaux-Mérignac et à la construction d’un vaste centre de distribution de pointe à Tremblay, près de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, afin d’améliorer la livraison et l’efficacité des pièces de rechange dans l’ensemble du réseau mondial de Dassault Aviation.