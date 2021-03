Dassault ATL2 modernisé : le SIAé a livré son premier exemplaire

Encore 10 Dassault ATL2 à moderniser pour le SIAé

Le SIAé a livré, il y a peu, son premier ATL2 modernisé au standard 6. Il s'agit de l'ATL2 n°9 qui est désormais de retour sur la base de Lann-Bihoué en Bretagne. Commandé par la DGA (Direction générale de l'armement) en 2013, ce chantier de rénovation du système de combat porte sur 18 appareils dont onze ont été confiés au SIAé. Pour ce dernier, le chantier "s’inscrit dans un processus de prise de compétence et d’industrialisation qui a débuté d’avril 2018 à avril 2019 par la mise en place d’une équipe intégrée de l’Atelier Industriel de l’Aéronautique de Cuers-Pierrefeu (AIA-CP) sur le site de Dassault Aviation Istres. Objectif : suivre le chantier de rénovation d’un ATL2 réalisé par Dassault Aviation, et préparer ainsi les futurs chantiers série".

Sabena technics aussi dans la boucle

Le SIAé devra donc livrer 11 ATL2 rénovés sur la période 2021-2024, couplés à des visites d’entretien périodique. Sous maitrise d’œuvre SIAé, la réalisation des chantiers de rénovation fait appel à la société LATECOERE et à son sous-traitant, la société AAA. Dassault Aviation s'est vu confié la modernisation des sept autres exemplaires et a décidé de s'appuyer sur le savoir-faire de Sabena technics pour l'accompagner en tant que sous-traitant sur ce chantier. Le site de Dinard assurera donc la réalisation de la modification sur certains appareils dont le premier est d'ores et déjà pris en charge.

Petit retour sur le standard 6

Le standard 6 comprend notamment un nouveau radar à antenne active, un nouveau sous-système acoustique et des nouvelles consoles pour le sous-système de visualisation tactique développées par le SIAé, nouvelle console de navigation, intégration optronique WESCAM. Grâce au standard 6, les ATL2 amélioreront leur capacité à soutenir la Force océanique stratégique et le Groupe Aéronaval du porte-avions Charles-de-Gaulle, à traiter les menaces modernes (futurs sous-marins à propulsion nucléaire ou classique, forces navales, etc.) et à appuyer les missions aéroterrestres, jusqu’à l’horizon 2030 au moins.