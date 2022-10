Dart : impact réussi pour la première mission de défense planétaire

Une mission kamikaze

Le 26 septembre dernier à 23 h 14 UTC, la petite sonde Dart (Double Asteroid Redirection Test – Test de redirection d'un double astéroïde) de la Nasa est allée comme prévu se fracasser sur un petit astéroïde binaire, Dimorphos, situé à 11 millions de kilomètres de la Terre.

L’approche finale et l’impact fatal, à la vitesse de ±6,6 km par seconde, ont pu être filmés par la sonde, et les images ont été diffusés en quasi direct sur internet.

Un véritable défi

Serge Chevrel, astronome-planétologue à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap / Observatoire Midi-Pyrénées), nous présentait les enjeux de la mission dans Air & Cosmos n°2798, paru le 29 septembre :

« Dimorphos (170 m de diamètre) tourne en une période d’environ 12 heures autour de Didymos (780 m de diamètre), formant ainsi un système binaire. Les deux objets sont séparés de seulement 1 200 m. Ils ont été choisis pour cette démonstration de déviation d’objet céleste pour deux raisons : parce que la masse de Dimorphos est relativement faible (environ 5 millions de tonnes tout de même…), et que sa vitesse orbitale autour de Dydimos est beaucoup plus petite que la vitesse orbitale du couple autour du Soleil. Un changement de vitesse de Dimorphos suite au choc est par conséquent plus facile à obtenir et à mesurer par la suite, comparé à l’impact d’un astéroïde isolé sur une trajectoire autour du Soleil. »

Objectif explosé

L’espoir pour les scientifiques était de modifier d’au moins 73 secondes (soit une réduction de 1 %) la période orbitale de Dimorphos, et ainsi de changer sa trajectoire autour de Didymos.

Lors d’une conférence de presse organisée le 11 octobre, soit après deux semaines d’observation du comportement de l’astéroïde, Bill Nelson, l'administrateur de la Nasa, a annoncé que la période orbitale de l’astéroïde binaire était passée de 11 heures et 55 minutes à 11 heures et 23 heures, soit un changement inespéré de 32 minutes (avec une marge d'incertitude de ±2 minutes environ) !

Pour la toute première fois, des humains ont modifié le mouvement d'un objet céleste…