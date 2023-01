Dante reçoit le soutien financier de Volotea et Air Nostrum

Dante reçoit le soutien de Volotea et Air Nostrum

Volotea et Air Nostrum ont annoncé le 10 janvier 2023 l'acquisition d'une participation minoritaire au sein de Dante Aeronautical (Dante), devenant ainsi le premier investisseur stratégique de la start-up aéronautique. Cet accord entre Volotea, Air Nostrum et Dante témoigne de l'intérêt des compagnies aériennes pour l'investissement dans des technologies innovantes et inédites permettant de réaliser des vols à moindre coût et sans émission. L'investissement d'Air Nostrum et de Volotea dans Dante et Dovetail fait suite aux récentes annonces de rapprochement avec d'autres opérateurs du marché de l'aviation, tels que Monte, qui loue des avions écologiques, et Regional Express (Rex) Airlines, la plus grande compagnie aérienne régionale d'Australie.

Un régional de 19 passagers...

L'objectif de Dante est de créer un transport durable pour les voyages régionaux aux quatre coins du monde. Le Dax-19 est un avion de ligne à propulsion hybride de dix-neuf passagers, conçu pour une autonomie de 400 nautiques, soit environ 740 km. La jeune pousse a également signé un accord de collaboration avec MagniX, le développeur de moteurs électriques pour l'aviation, dans le but de convertir et de certifier les hydravions existants de Sydney Seaplanes, et d'accélérer l'adoption de solutions d'aviation propre.

...Et un Cessna Caravan à batterie pour 2025

Dovetail et Dante font entrer l'industrie de l'aviation régionale et générale dans une nouvelle ère durable en permettant aux opérateurs aériens d'effectuer des vols régionaux commercialement viables dans des avions électriques sans émission. Ces dernières travaillent en étroite collaboration et sont en passe de certifier une nouvelle technologie innovante qui convertira un Cessna Caravan à moteur à combustion en un avion électrique alimenté par batterie, pour un vol en 2025. De nombreux types d'avions sont également à suivre, y compris des variantes d'avions à hydrogène. Monte s'est récemment engagé à acheter 50 conversions d'avions auprès de Dovetail, en particulier des avions Cessna Caravan alimentés par batterie et des avions Beechcraft King Air fonctionnant à l'hydrogène.