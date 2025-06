Dans le numéro d'Air & Cosmos cette semaine

Le NTSB livre son rapport sur le vol 1282 d’Alaska Airlines, suite à la perte de la panneau intermédiaire d'évacuation (MED) en plein vol.

Le NTSB a livré son rapport définitif concernant l'accident intervenu le 5 janvier 2024 au cours duquel le Boeing 737MAX-9 d'Alaskan Airlines a perdu son panneau d'évacuation intermédiaire en plein vol. Un manque de traçabilité et de contrôle qualité sont en cause, mais également la FAA, qui n'a pas su identifier les écarts répétitifs et systémiques ainsi que les problèmes de non-conformité pour les retraits de pièces.