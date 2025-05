Dans le numéro d'Air & Cosmos cette semaine

GE développe un générateur de gaz plus compact pour le Rise

GE Aerospace a récemment achevé plus de 3 000 cycles d'essais d'endurance sur les technologies d'aubes de turbine haute pression (HPT) de nouvelle génération, une nouvelle étape dans le développement d'un générateur de gaz plus compact. La campagne d'essais des aubes et des tuyères HPT a démontré une amélioration de la durabilité et du rendement énergétique par rapport à la technologie des turbines conventionnelles.